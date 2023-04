Ré úr do na scannáin Ghaeilge mar gheall ar An Cailín Ciúin

Catherine Clinch in An Cailín Ciúin

Tá ré nua ag an scannánaíocht Ghaeilge tar éis gur dearbhaíodh go raibh An Cailín Ciúin i measc na scannán is mó a mheall lucht féachana go pictiúrlanna na hÉireann agus na Breataine.

Sin a thug feidhmeannach sinsearach le Fís Éireann le fios i bhfianaise go bhfuil teacht isteach sa bhreis ar €600,000 faighte ag an scannán a stiúir Colm Bairéad agus ina raibh Catherine Clinch ag glacadh an phríomhróil.

Sáraíonn an €600,000 a mheall An Cailín Ciúin an churiarracht roimhe seo as ioncam ag oifig na dticéad ag scannán Gaeilge – €134,000 a thuill Arracht, scannán Thomáis Uí Shúilleabháin a d’inis scéal uafáis i ré an Ghorta Mhóir.

Dar le Désirée Finnegan, Príomh- fheidhmeannach Fhís Éireann, go raibh An Cailín Ciúin ina shampla ar leith d’fheabhas ceardaíochta scannáin na hÉireann.

“Tá an-áthas orainn go raibh rath ar an scannán ag oifig na dticéad agus go bhfuil an oiread fáilte roimhe ag an lucht féachana, agus roimh scannáin Ghaeilge eile freisin,” ar sise.

“Tá sé le braistint go bhfuil scannáin Ghaeilge ar thairseach ré nua agus go mbeidh cur i láthair ár gcultúir dhúchasaigh slán do ghlúin nua.”

Tagann an scéal seo sna sála ar dhea-sheachtain do TG4 agus craoltóirí Éireannacha eile ag Féile na Meán Ceilteach a reáchtáladh an tseachtain seo caite in Quimper na Briotáine. Bhí bua ag an scannán, Samhlú 2020, i rannóg na gclár ealaíne agus thug Sol, scannán beochana, an chraobh leis i rannóg na gclár do pháistí.

I measc na mbuaiteoirí eile, bhí an bua ag Raidió na Life, stáisiún phobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, i gcraobh na stáisiún raidió.

Beidh féile na bliana seo chugainn ar siúl sa Chlochán Liath i nGaeltacht Thír Chonaill.