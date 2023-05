Raidió RíRá ag iarraidh stáisiún don aos óg a bhunú go buan

Tá éisteoirí agus éileamh ann le go mbeadh stáisiún popcheoil trí Ghaeilge ag craoladh go buan agus go leanúnach, tá sé ráite ag cathaoirleach Raidió RíRá Traic Ó Braonáin.

Bhí sé ag caint agus deireadh ag teacht leis an tréimhse is déanaí de cheadúnas sealadach an stáisiúin popcheoil ag deireadh na míosa seo.

Tá an stáisiún ag craoladh gach deireadh seachtaine ar an ardmhinicíocht FM ó bhí Seachtain na Gaeilge ar siúl le linn mhí an Mhárta.

Dar le hÓ Braonáin, d’éirigh go sár-mhaith leis an gcraoladh seo agus creideann sé gur léiriú é ar an easnamh sa rogha craoltóireachta nach bhfuil stáisiún popcheoil trí Ghaeilge ann ar nós 2FM.

“Tá éisteoirí agus craoltóirí araon ag baint sult as an gceol agus craic ar an aer,” a dúirt sé le Seachtain.

“Ba bhreá linn dá mbeadh an deis seo ann go leanúnach, agus go mbeadh muid ag craoladh ar bhonn lánaimseartha ar FM timpeall na tíre i gcónaí. Tá éileamh ann, tá éisteoirí ann, agus tá an struchtúr i bhfeidhm cheana.”

Dar le Emma Ní Chearúil, bainisteoir Raidió RíRá, is amhlaidh gur bhronn an tréimhse is déanaí den cheadúnas sealadach deis iontach ar chraoltóirí an staisiún.

“Tá taithí luachmhar á fáil ag chuile dhuine acu agus iad ag craoladh beo ar ardán náisiúnta,” arsa Emma.

“Tá an tréimhse seo tar éis ardú meanma a thabhairt dúinn ar fad, agus is iontach a chloisteáil go bhfuil sé ag dul i bhfeidhm ar éisteoirí fud fad na tíre chomh maith.

“An sprioc atá againn ná seirbhís don aos óg a sholáthar ar ardán náisiúnta FM go lánaimseartha 24/7, agus seo céim dhearfach i dtreo na sprice sin.”

Faoi láthair, tá ceol na gcairteacha agus caint le craoltóirí Raidió RíRá le cloisteáil beo ar raidió FM gach Satharn agus Domhnach i mBaile Átha Cliath (105.2fm), Corcaigh (106.7fm), Luimneach (105.5fm), agus i nGaillimh (87.7fm), mar aon le gnáthbhealaí éisteachta an stáisiúin ar rrr.ie agus ar aip Raidió RíRá. Bhí an-rath ar an tréimhse seo ar FM go dtí seo – tá teachtaireachtaí faighte ó fud fad na tíre ó éisteoirí idir óg agus aosta.

Tháinig roinnt craoltóirí aitheanta ar cuairt ar an stiúideo agus tá sceideal pacáilte go barr á chraoladh gach deireadh seachtaine idir a 9am ar an Satharn agus a 10pm oíche Dhomhnaigh.

Go dtí seo bhí cláir speisialta ar Raidió RíRá le Sinéad Ní Uallacháin (RTÉ, Beo ar Éigean, TG4), Rút Ní Theimhneáin (BLOC TG4 agus @dochailinrut ar TikTok agus Instagram), An Kerry Cowboy Séaghan Ó Súilleabháin (TikTok, TG4), Aindriú de Paor (RTÉ 2FM), Lucy Nic Aindrís (Na Gael Gals), agus Cian Ó Gríofa – nó Gaylgeoirí mar is fearr aithne air.

Tá an tréimhse seo ag teacht chun deiridh, ach tabharfar chun ceann scríbe í le deireadh seachtaine spleodrach eile a bheidh á chraoladh fud fad na tíre ón stiúideo ar Shráid Fhearchair ón Aoine go Domhnach seo.

Gealltar don lucht éisteachta go mbeidh comórtais, sceideal speisialta lán le haíonna agus aoiláithreoirí, neart ceoil agus craic ann.