Príomhdhuais Ghlór na nGael ag dul go Conamara

Ardaíonn bainisteoir Chomharchumann Mhic Dara, Seán Ó Domhnaill, an corn tar éis do chomharchumann na Ceathrún Rua príomhdhuais Ghlór na nGael a bhaint i nDún na nGall an tseachtain seo

Thriall tuairim agus 200 duine as ceithre hairde na hÉireann ar Dhún na nGall ag an deireadh seachtaine le bheith páirteach i mbronnadh Ghradaim Ghlór na nGael 2021.

Níorbh é an dea-aimsir agus áilleacht an cheantair Gaeltachta amháin a chuaigh i bhfeidhm orthu.

Ag seoladh leabhair in áras galánta Amharclann Ghaoth Dobhair oíche Aoine, fuair siad blas den oiread oibre atá ar siúl ag an iliomad eagrais phobail sa cheantar.

Ar na himeachtaí oíche Aoine sheol Piaras Ó Dochartaigh TD leabhar Eoghain Mhic Cormaic, Pluid, taispeánadh scannán gairid de chuid Sonia Nic Giolla Easpaig faoi Oileán Ghabla, chuir Dónall Ó Cnáimhsí síos ar dhul chun tosaigh Mheitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt agus chuir an Crann Óg scoth an cheoil ar fáil don scata mór a bhí i láthair.

Oíche mhór mhaith cuideachta den sórt a bhíodh coitianta roimh Covid.

Cuireadh clabhsúr ar an oíche le seisiún ceoil den chéad scoth i dTigh Hiúdaí Bhig agus is le macalla aoibhinn an cheoil sin a tháinig críoch mhall le himeachtaí na hAoine.

Oíche Shathairn bhí an ceol i réim arís agus an Crann Óg mar aon le Mairéad Ní Mhaonaigh ag cur barr-mhaise ar ócáid in Óstán na Cúirte mar ar seoladh aip dhátheangach turasóireachta do Ghaoth Dobhair, atá ar fáil ó Play Store agus Apple Store.

Ag mórócáid bhronnta na nGradam – an chéad cheann ó bhí 2019 ann – tugadh aitheantas do bhuaiteoirí na mblianta nach raibh ócáid phoiblí ann, Cultúrlann McAdam-Ó Fiaich, Béal Feirste 2019, agus Coiste Forbartha Charn Tóchair, Doire, 2020.

Ba go Conamara a chuaigh an gradam mór i mbliana.

Seán Ó Domhnaill ó Chomharchumann Mhic Dara na Ceathrún Rua a ghlac le Gradam Ghlór na nGael 2021 – agus €15,000.

In agallamh le www.raidiofailte.com dúirt Seán gur imir sé roinnt uaireanta i nGaeltacht Thír Chonaill d’fhoireann na Ceathrún Rua i gComórtas na Gaeltachta ach nár bhain sé riamh ann go dtí anois!

Bronnadh go leor gradam agus ceann ar leith acu sin ar Bhláthnaid Ó Brádaigh mar aitheantas don obair mhór atá déanta aici le fada an lá le Glór na nGael, gan trácht ar go leor eagrais agus grúpaí eile Gaeilge.

Bhí oíche go maidin ann agus comhghairdeas ag dul do lucht eagraithe sa cheantar agus do Ghlór na nGael féin as feabhas na hócáide.

Tá clár raidió speisialta ar Bhronnadh Ghradaim Ghlór na nGael ar fáil ar shuíomh www.raidiofailte.com.