Post uait? Tá neart ann mar bhainisteoir idirchontae...

An bhfuil tú ag iarraidh a bheith i do bhainisteoir CLG idirchontae? Seo é do dheis agus 12 phost le líonadh agus muid ag dul i gcló.

Cáilíochtaí? Taithí oiriúnach, foireann cóitseála den scoth leat agus a bheith ábalta déileáil le pobal atá ag iarraidh (nó ag súil) go mbeidh Sam nó Liam ag teacht abhaile.

Éasca? Bí i dteangmháil leis na contaetha seo uilig: (peil) Maigh Eo, an Dún, Muineachán, Dún na nGall, an Longfort, Loch Garman, Uíbh Fhailí; (iomáint) Cill Chainnigh, Port Láirge, Áth Cliath, Laois, Uíbh Fhailí – agus tá ráflaí ann go bhfuil an seans ann go mbeidh Dessie Farrell ag éirí as a phost mar bhainisteoir peile ar na Dubs.

Jab crua é sin le líonadh gan trácht ar a bheith ag teacht i gcomharbacht ar Brian Cody i gCill Chainnigh tar éis 24 bliain. Ach sin é an dúshlán atá amach roimh bhoird chontae éagsúla.

Ní leor é níos mó d’ainm amháin a chur chun cinn agus is cuma más iar-imreoir den scoth thú. Caithfidh na daoine cearta a bheith i do thimpeall agus muna bhfuil, níl bord an chontae ná na himreoirí chun glacadh leat.

Is post iomlán difriúil anois é i gcomparáid leis na seanlaethanta agus teagmháil laethúil ag teastáil le do chóitseálaithe ar fad, na himreoirí, lucht anailíse. Bíonn plean imeartha le réiteach don fhoireann agus caithfear leathshúil a choinneáil ar na foirne uilig a mbeidh tú ina n-aghaidh.

Ó thaobh an bhainisteora de, caithfidh siad a bheith cinnte go bhfuil an fhoireann cumasach go leor chun rud éigin a bhaint amach.

Beidh sé nó sí ag smaoineamh ar rudaí éagsúla. Cén aois atá na himreoirí is fearr? An bhfuil imreoirí ag éirí as nó ag dul ag taisteal? An bhfuil atógáil de dhíth sa chontae mar atá le déanamh ag roinnt foirne?

Ciallaíonn sin nach mbeidh an dul chun cinn chomh tobann agus a theastaíonn. Má bhíonn sé mall an bhfuil an tacaíocht cheart ann ó bhord an chontae agus ó na himreoirí? Mar is eol dúinn muna bhfuil tacaíocht ó na himreoirí ann don bhainisteoir úr, ní fiú é.

Ach níl sé éasca ar bhord an chontae teacht ar an duine cheart. Mar a dúradh liom, níl bainisteoirí maithe ag fás ar na crainnte. Tá mé cinnte go bhfuil roinnt iar-bhainisteoirí contae ag rá an rud céanna faoi bhoird chontae chomh maith.

Cibé rud, tá neart ráflaí ann agus spéis léirithe ag daoine difriúla chun jabanna a thógáil, le leithéidí Kevin McStay, Stephen Rochford agus Mike Solan do Mhaigh Eo, Davy Fitzgerald le hÁth Cliath agus Jason Sherlock le mo chontae féin i Muineachán.

Ní fios fós cad atá fíor nó cad a tharlóidh ach guím achan rath ar na bainisteoirí uilig do 2023.

Ní jab éasca é, go háirithe ós rud é nach bhfuil ach foireann amháin in ann Sam nó Liam a bhuachan.