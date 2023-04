Podchraoladh speisialta Beo Ar Éigean sa Tuaisceart

Craoltóirí Beo Ar Éigean ag stiúideo Raidió Fáilte ag an deireadh seachtaine. Ón chlé, Áine, an t-aoi speisialta Bláithín Mhic Cana, Sinéad agus Siún

Bhí Áine Ní Bhreisleáin, Siún Ní Dhuinn agus Sinéad Ní Uallacháin i mBéal Feirste ag an deireadh seachtaine le podchraoladh speisialta a thaifeadadh faoin chonradh síochána a chuir deireadh leis na Trioblóidí.

Bhí an ceoltóir agus múinteoir as deisceart Ard Mhacha, Bláithín Mhic Cana, mar aoi ag an triúr ag stiúideo Raidió Fáilte.

Dúirt Siún: “Nuair a bhí muid ag smaoineamh ar an chomhrá seo, bhí muid ag rá – teastaíonn duine uainn a labhródh faoina taithí siúd le linn na tréimhse go raibh Comhaontú Aoine an Chéasta ag tarlú agus atá fós ag maireachtáil in sna Sé Chontae ach a bhfuil taithí iontach aici ar shaol na Gaeilge agus cúrsaí cultúrtha, agus Bláithín a tháinig chun cinn ag barr ár liosta.”

Dúirt Bláithín go raibh sí 12 bliain d’aois nuair a síníodh an Comhaontú. “Trí shúile an linbh a chonaic mise an rud ar fad,” a dúirt sí.

“Cé go raibh ceantar s’againne go minic ar an nuacht, níor mhothaigh mé go raibh sé iontach trioblóideach mar áit le bheith ag fás aníos.

“Ach ag amharc siar, bhí rudaí a bhí saoithiúil – bhí túr faire ag gach cnoc agus má bhí aintiún fuaime m’óige ann, ba é an fhuaim ó na héileacaptair é.

“Ní dóigh liom go bhfuil sé thar fóir le rá nár mhinic go raibh ciúnas le cloisteáil, fiú áit chomh hálainn amuigh faoin tuath. Ní minic a raibh lá ann nuair nár stopadh do charr.”

Agus dúirt sí fiú ina teach scoile i gCrois Mhic Leannáin, tá rian na dTrioblóidí le feiceáil go fóill. “Tá cuid mhór poill piléar sa scoil mar sna nóchaidí bheadh na ‘snipers’ ag rith fríd chlós na scoile.

“Ach níor mhothaigh tú go raibh rudaí mínádúrtha ag an am.”

Tá neart duaiseanna bronnta ar Beo Ar Éigean, ina measc an Podchraoladh Gaeilge is Fearr ag Gradaim Phodchraoltaí na hÉireann anuraidh. Bíonn Beo Ar Éigean á chraoladh fosta ar RTÉ Raidió 1 gach oíche Dé Sathairn.

Dúirt Sinéad go raibh aithne ag an triúr láithreoirí ar a chéile le blianta anois. “An rud atá ann sa phodchraoladh ná triúr cairde ag caint, mar d’fhás muid aníos le chéile. Agus is léir go dtéann sin i bhfeidhm ar an lucht éisteachta.”