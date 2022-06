Pobal eisceachtúil Thír Eoghain atá fós bródúil as fear óg a cailleadh ar an bpáirc pheile

Bhíos ar an nDroim Mór i gContae Thír Eoghain le déanaí – mo chéad uair sa chontae sin le fada. Cluiche peile a thug ann an uair dheireanach mé, obair an uair seo.

Beidh Fleadh Uladh ar an nDroim Mór an mhí seo chugainn agus beadsa agus TG4 ag teacht ón mbaile sin agus ag fáil blaiseadh den gceol is fearr atá le fáil ón réigiún san.

Réamhobair a bhí ar siúl agam ann. Maidin Domhnaigh a bhí ann agus chuir duine áitiúil ceist orm an raibh aon chur amach agam ar Paul McGirr. D’imir sé le mionúirí Thír Eoghain agus cailleadh an-óg é, arsa mise. Bheadh an scéal tragóideach seo cloiste againn ar fad.

Bhuel tá eagraíocht ann na laethanta seo agus í in ainm Paul, The Spirit of Paul McGirr, a chabhraíonn le scoileanna a thógaint san Afraic. Pé scéal é bhí teacht le chéile ar an nDroim Mór an mhaidin san agus muintir Paul agus muintir na háite bailithe isteach in ionad an pharóiste. Dúirt le James McCaffery ón áit a bhí linn ag obair gur theastaigh uaim dul agus beannú do mháthair agus athair Paul.

Cheapas ná beadh istigh romhainn ach leathchéad duine. Bhí isteach agus amach le 400 duine ann. Bhain sé an anáil díom. Ní hamháin go raibh an áit seo lán, bhí cad é agus cé hé ón gcontae ann.

Adrian Logan ón mBBC a bhí mar fhear an tí. Nuair a chuas isteach bhí Mickey Harte agus a mhac Mark ag caint leis ar an stáitse. Gan dabht bhí Mickey mar mheantóir ag Paul agus é óg agus sár-aithne ag Mark air síos tríd na blianta chomh maith.

Bhí sé chomh deas bualadh le Francis is Rita McGirr, tuismitheoirí Paul. Tá 25 bliain ann ó cailleadh Paul agus an brón fós le brath ón mbeirt acu agus thuigfeá canathaobh. Ach fós iad chomh bródúil as an méid a bhain sé amach agus atá déanta ag The Spirit of Paul McGirr.

Sea Ciarraíoch i measc mhuintir Thír Eoghain, bhí caint ar pheil agus an chraic go maith. Ag caint le Micky Harte, bhíos á cheistiú ní mar gheall ar pheil ach conas a raibh 400 bailithe isteach i mbaile beag mar Dhroim Mór maidin Domhnaigh. Bhí sé ag míniú dom mar gheall ar an bpobal eisceachtúil atá san áit agus chomh maith leis sin go rabhadar ar fad ag an Aifreann agus do tháinig siad ar fad isteach ina dhiaidh.

Is rud mór dúinne dul go dtí’n Aifreann i gcónaí, a dúirt sé – rud b’fhéidir atá caillte againne ó dheas!

Bhí tae ann agus borróga ann do gach duine a tháinig isteach. Bhíos sa bhaile leis seo ar fad. Bhí sé nós a bheith ag ‘na Stáisiúin’ i dtig éigin i bParóiste Múrach ach is istigh i halla an pharóiste a bhíos agus mé sásta i measc mo mhuintire fhéin.

Ag an bpointe seo ní raibh na réalta ar fad feicthe agam. Tháinig an leaid óg seo chugam ag lorg pictiúir liom. Dáithí is ainm domsa chomh maith, arsa an fear beag seo liom. Ard-ainm arsa mise leis agus nuair a d’fhéachas ar a athair cé a bhí ann ach Stephen O’Neill.

Duine dos na peileadoirí is fearr dá raibh riamh ann. Bhí mo lá déanta ar fad! Bhíodh Stephen ag imirt le Paul agus iad óg agus thuig Stephen cé chomh tábhachtach is a bhí an mhaidin seo do gach duine.

Sin mo thuras go Tír Eoghain, bead ar ais an mhí seo chugainn agus táim ag súil go mór leis. Muintir eisceachtúil atá i muintir an Droma Mhóir níl aon dabht!