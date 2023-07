Planda i lár Átha Claith a chuir aird ar mhagairlíní na hÉireann

An tOllamh Jennifer McElwain leis an ealabairín

Aimsíodh é mar thoradh ar chinneadh a rinne an coláiste éirí as an lomadh i mí na Bealtaine, mar chuid den fheachtas ‘No Mow May’. Lig sé sin do bhláthanna fiáine ar nós seamar agus nóiníní fás ar an gcampas agus cothú a thabhairt d’fheithidí atá ag dul i léig.

Ba í an tOllamh Jenny McElwain, as an roinn luibheolaíochta, an chéad duine a thug an magairlín faoi dearadh sa Chearnóg Thosaigh ar an gcampas, áit a bhfuil sé ag fás faoi scáth crainn beithe.

‘Ealabairín’ a thugtar ar an bplanda seo i nGaeilge nó ‘broad-leaved helleborine’ i mBéarla. Cé go bhfuil an t-ealabairín le fáil thar réimse leathan tíreolaíochta, is annamh go mbíonn sé coitianta in aon áit amháin. I gceantair choille a aimsítear é de ghnáth, mar sin tá sé neamhghnách teacht air i gcroílár Bhaile Átha Chliath.

Baineann síolta an ealabairín agus an chrainn beithe araon úsáid as fungas áirithe le péacadh. Mar sin, tugann an magairlín seo le fios go bhfuil líonra bitheolaíochta déanta as fungas ag fás faoin gcréafóg ar an gcampas, rud nach mbeadh nochta murach an scéim gan lomadh i mí na Bealtaine.

Ag labhairt di le RTÉ, dúirt an tOllamh McElwain gur chuir an magairlín seo “sceitimíní” ar luibheolaithe an choláiste. “Tá sé fíor-neamhghnách teacht ar an magairlín seo áit ar bith... go mór mór i lár na cathrach,” a dúirt sí.

Ach tá ceist áirithe ag cur mearbhall ar luibheolaithe fós. Cén chaoi ar éirigh leis an ealabairín leaindeáil i gColáiste na Tríonóide?

“D’fhéadfadh éin, an ghaoth nó daoine na síolta beaga bídeacha atá cosúil le smúit a scaipeadh. Nó seans go raibh na magairlíní seo suanach faoin gcréafóg ag fanacht le scór blianta ar dheis le fás,” a dúirt an tOllamh McElwain.

Nuair a aimsíodh an t-ealabairín i mí na Bealtaine, rinne an coláiste an cinneadh éirí as an lomadh i mí an Mheithimh freisin.

Sa tréimhse sin aimsíodh magairlín eile ar an gcampas darb ainm magairlín na stuaice. Thug suirbhé luibheolaíochta ar an gcampas le fios go bhfuil os cionn 30 speiceas de phlanda ag fás ar fhaichí Choláiste na Tríonóide, le níos mó ag teacht chun cinn i gcónaí.

Tá an feachtas ‘No Mow May’ curtha chun cinn in Éirinn ag an bPlean um Pailneoirí Uile-Éireann, scéim a bhí bunaithe i bpáirt ag ollamh eile de chuid Choláiste na Tríonóide, an tOllamh Jane Stout atá ina Leas-Uachtarán do Bhithéagsúlacht agus Gníomhú ar son na hAeráide san ollscoil.

Léiríonn ealabairín Choláiste na Tríonóide an chaoi a bhfuil biseach in ann teacht ar an bhfiadhúlra nuair a thugtar seans dó. Cuireann sé i gcuimhne freisin an oidhreacht a bhaineann leis an magairlín in Éirinn.

Is léir ón téarma ‘magairlín’ ar ndóigh go bhfuil gaol idir an planda agus an ball fireann agus fearúlacht de réir seanchais.

Bhaintí úsáid as magairlíní fadó i ndeochanna grá, mar afraidíseach agus mar leigheas ar an eitinn, an bhuinneach agus chun torthúlacht a spreagadh chomh maith.

Deirtí chomh maith dá n-íosfadh fear fréamhacha móra an mhagairlín, go nginfeadh sé mac agus dá n-íosfadh bean na fréamhacha beaga, go nginfeadh sí iníon.

Tá clú agus cáil ar cheantar Bhoirne agus Oileáin Árann mar ghnáthóg ina mbíonn magairlíní neamhghnácha ag fás go flúirseach in Éirinn. Cothaíonn an aolchloch atá le fáil sa tírdhreach éagsúil sin éiceachóras speisialta atá feiliúnach dóibh.

Mar sin, iarrtar ar chuairteoirí sásamh a bhaint as na magairlíní ar an láthair seachas iad a thabhairt abhaile.

Seo a leanas cuid de na magairlíní áille atá faoi bhláth ann ag an tráth seo bliana.

An Magairlín Meidhreach: Bíonn dath geal corcra nó bándearg ar an magairlín gleoite seo, rud a chuireann go mór le háilleacht an tírdhreacha.

Tá sé mar cheann de na chéad mhagairlíní a bhláthaíonn san earrach. Aisteach go leor, is féidir teacht ar mhagairlíní meidhreacha bána freisin i mBoirinn scaití. Tar éis pailniú áfach, cuireann an planda seo boladh bréan amach i rith na hoíche.

Nuacht Bhallach Uí Ceallaigh: Is cinnte go bhfuil Nuacht Bhallach Uí Ceallaigh ar cheann de na seoda is luachmhaire i dtaisce Bhoirne. Bíonn boladh cumhra ar an magairlín gléigeal álainn seo. Scaití, bíonn dath bándearg éadrom air chomh maith. Ainmníodh Nuacht Bhallach Uí Cheallaigh in ómós don fheirmeoir agus luibheolaí amaitéarach Patrick Bernard Kelly as Baile Uí Bheacháin, Contae an Chláir. Ba eisean an chéad duine a d’aimsigh an magairlín seo ag deireadh an 19ú haois.

Bhí sár-thuiscint aige ar dhúlra na háite agus bhíodh sé mar nós aige plandaí as Boirinn a fhás i bplandlann agus iad a dhíol le turasóirí a thagadh chun an cheantair. Tá os cionn 25 faoin gcéad de dhaonra domhanda an phlanda seo le fáil in Éirinn, i mBoirinn den chuid is mó.

An Cúilín Muire: Bláthaíonn an magairlín aoibhinn tanaí seo go déanach i mí Lúnasa agus mar sin, maisíonn sé an tírdhreach nuair a bhíonn bláthanna eile ag dul in éag.

Bíonn cuma éagsúil air mar fásann bláthanna beaga bána ar nós bíse ar an ngas glas. Bíonn boladh cumhra air chomh maith. Faraor, tá an Cúilín Muire rangaithe mar “beagnach faoi bhagairt” ar Liosta Dearg na bPlandaí Soithíocha.

Magairlín na gCuileanna: Is magairlín sách aisteach é magairlín na gcuileanna. Bíonn cuma ar nós cuileoige ar bhláthanna donna an phlanda seo. Meallann sé feithidí a dhéanann iarracht ‘cúpláil bhréagach’ a dhéanamh leis na bláthanna agus mar sin éiríonn leis an bplanda pailniú a dhéanamh. Bíonn uigeacht bhog mhín ar nós veilbhite ar na peitil.

Faraor, tá magairlín na gcuileanna rangaithe mar “beagnach faoi bhagairt” ar Liosta Dearg na bPlandaí Soithíocha freisin.