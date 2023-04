Peil na mBan: Ceithre áit le cinntiú sna babhtaí ceathrú ceannais

Is iad an Mhí, seaimpíní na sraithe i Roinn a 1 agus seaimpíní na hÉireann, Áth Cliath, Maigh Eo agus Gaillimh a bheas i mbabhtaí Ceathrú Ceannais na hÉireann TG4 i mbliana.

Ceithre áit atá fós le cinntiú dó, le Tiobraid Árann agus an Cabhán as an iomaíocht i mbliana agus iad ag iarraidh dícháiliú a sheachaint anois.

Ba í an choimhlint idir an Mhí agus Ard Mhacha cluiche an deiridh seachtaine leis an dá fhoireann ag críochnú cothrom le 0-9 an taoibh agus Orlagh Lally ag aimsiú cic saor deireanach chun pointe a aimsiú don Mhí.

Feicfear Ard Mhacha in aicsean Dé Sathairn in aghaidh Mhuineacháin agus ba chóir go mbeadh bua cuimsitheach acu agus a n-áit socraithe do na babhtaí Ceathrú Ceannais ansin. Chaill Muineachán 1-13 le 0-1 i gcoinne na Mí i mbabhta a 1 agus ní bheidh aon rud níos fusa dóibh in aghaidh sheaimpíní Uladh.

Is ag atógáil atá foireann Mhuineacháin le 11 den phainéal ó anuraidh in easnamh i mbliana.

Chuir Corcaigh, seaimpíní na Mumhan, fuadar lena bhfeachtas chun Páirc an Chrócaigh a shroichint le bua maith 2-12 le 1-10 in aghaidh Chill Dara. Fuair Doireann O’Sullivan 1-5 agus tá sé iontach í a fheiceáil ar ais ar a seanléim tar éis cúpla bliain ina raibh drochghortú ag cur isteach uirthi.

Casfaidh siad le Port Láirge agus tar éis bua 4-10 le 1-12 ar na Déise i mbabhta leathcheannais na Mumhan i mí Bealtaine, beidh siad mar rogha na n-údar chun an bua a aimsiú arís. Rud a bheidh bainisteoir na foirne Shane Ronayne ag iarraidh ná taispeántas níos fearr sa dara leath.

Cé go raibh siad níos fearr ná Dún na nGall, chaill siad an dara leath 0-8 le 0-3, rud a mbeidh siad ag iarraidh a chur ina cheart Dé Sathairn.

Le bua amháin cheana féin ag Ciarraí, casfaidh siad leis an Iarmhí ag súil go ndéanfaidh siad an jab agus is iad rogha na n-údar chun é a dhéanamh. Bhí bua le dhá chúilín acu in aghaidh na Gaillimhe i mbabhta a 1 ach ghéill siad 3-8 agus ghéill siad 2-10 in aghaidh Chorcaí i gCluiche Ceannais na Mumhan, rud a chaithfidh siad a bheith airdeallach faoi.

Ach le leithéidí Louise Ní Mhuircheartaigh – a bhfuil 2-12 aimsithe aici le dhá chluiche anuas – ag imirt thar barr chomh maith le Lorraine Scanlon ag tarraingt na téide idir lár na páirce agus sa líne leatosach, tá an-seans acu.

Chaill an Iarmhí 1-18 le 0-4 i gcoinne na Gaillimhe agus iad faoi bhrú millteanach lena gcic amach, rud a bheas tugtha faoi deara ag Ciarraí.

Mar sin ba chóir go mbeadh Ard Mhacha, Corcaigh agus Ciarraí fríd, le Dún na nGall ag súil gur leor a mbua in aghaidh Phort Láirge ag an deireadh seachtaine chun na babhtaí ceathrú ceannais a shroichint.

Craolfar na cluichí idir Port Láirge agus Corcaigh, Áth Cliath agus Maigh Eo ar TG4 ag tosnú ag a 5in.