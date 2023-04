Peil agus rásaíocht agus siúlóidí fada... sin an fáth ar fearr liom an Cháisc ná an Nollaig

Fuaireas sólás éigin sa Cháisc i gcónaí, ní fheadar canathaobh. Nílim súrálta an rud spioradálta atá ann nó an é go dtagann sí ag an am ceart gach bliain?

I súile na hEaglaise, tá an Cháisc níos tábhachtaí ná aon am eile sa bhliain, ach toisc go dtagann an Fear Mór ag an Nollaig ní chreideann éinne fé 50 é sin.

Cé gur am mór clainne í an Nollaig agus an Cháisc, bíonn níos mó ama againn ag an am seo bliana. Ní bhíonn an brú céanna ann agus dá bhrí sin bím níos suaimhní ina dhiaidh.

Uaireanta bíonn saoire eile uaim tar éis na Nollag. Níl a fhios agam an mbraitheann sibhse mar an gcéanna?

Leis an gCraobh tosnaithe ag an deireadh seachtaine bhí sceitimíní an tsamhraidh tagtha luath. Ní raibh faic in easnamh ach Mícheál Ó Muircheartaigh le clos ar an raidió. Braithim uaim i gcónaí é, im thuairim sé Brian Tyers is cóngaraí dó agus sé an trua ná bíonn sé linn ar RTÉ.

Pé scéal é, maidí adhmaid san aer ag an ndeireadh seachtaine, ar nós gur lean an tSraith isteach sa Chraobh – agus dhein ar shlí.

É tosnaithe luath agus críoch leis an rud ar fad roimh mhí Lúnasa, beidh sé seo ait dúinn, ach ag an bpointe seo táimid sásta go bhfuil rudaí fé lán seoil.

Mar is eol daoibhse a bhíonn liom gach Céadaoin, tá grá agam dos na capaill. Bhí an Grand National ar súil i dTeach na Sí ar an Luan agus lá dá raibh mo thriall gach bliain.

Tá Bhaile Phúinse ag teannadh linn agus ní maith liom dearúd a dhéanamh ar na hócáidí Point-to-Point a bhíonn ar siúl timpeall na tíre.

É go hiontach go bhfuil siad sin ar ais chomh maith. Bíonn ceann dos na hócáidí is fearr ní ró-fhada uainn gach bliain.

Bíonn triall na gcéadta ar Mhóinín na gCloigeann idir Cora Finne i gContae an Chláir agus Gort Inise Guaire gach Domhnach Cásca.

I mBaile na gCaecar a bhíonn sé ar siúl. Tá sé ar nós a bheith suas taobh an chnoic agus cé gur áit álainn í, muna mbíonn an ghrian ag taithneamh bíonn sé fuar – fuacht a théann isteach id chnámha.

Bíonn níos mó ná rásaíocht chapaill ar siúl ag na hócáidí seo na laethanta seo. Preabchaisleáin agus seónna madraí, tae agus bia chomh maith. Daoine tagtha as gach áit.

Aríst go hiontach daoine a bheith ar ais le chéile. Is sórt pobail ann fhéin iad na daoine a thagann anseo.

Sea mar sin ní raibh aon chéasadh i gceist liomsa ag an ndeireadh seachtaine, ach am ana-dheas leis an gclann. Thógas am dom fhéin le siúlóidí breátha fada.

Tá sé tábhachtach é seo a dhéanamh agus ar shlí táim ‘aiséirithe’. Le bheith fírinneach bhíos traochta Déardaoin seo caite agus tháinig an briseadh cuí seo ag an am ceart.

Anois caithfidh mé leanúint leis an tsiúlóid leis na huibheacha Cásca a bhí agam a dhó!