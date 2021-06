Othair ailse ó Dhún na nGall fágtha ar an trá fholamh

Tá cliseadh tobann Stobart Air ina bhuille uafásach d’othair ailse ó Dún na nGall nach mbeidh ar a gcumas eitilt go Baile Átha Chliath le haghaidh cóir leighis, dar le Teachta Dála.

Dúirt Thomas Pringle le Seachtain go bhfuil seirbhís úr de dhíth ar aerfoirt réigiúnacha na tíre – Ciarraí, Gaillimh, Maigh Eo agus Dún na nGall go háirithe.

“Glacann sé ceithre nó cúig uair an chloig tiomáint ó Thír Chonaill go Baile Átha Cliath agus níl ach 30 míle de sin, an 30 míle idir Baile Átha Cliath agus Ceannanas Mór i gContae na Mí, ar mhótarbhealach,” arsa an Teachta Pringle.

Agus dúirt urlabhraí tharr ceann Eitiltí Ailse Dhún na nGall, Máire Uí Chomhaill: “Seo an mhuintir is measa [a bheidh buailte], agus seo an mhuintir is tábhachtaí.”

Ag labhairt di ar Barrscéalta ar Raidió na Gaeltachta, dúirt sí go mbíonn beagnach 200 duine ag baint tairbhe as an scéim – agus go raibh ochtar le taisteal an tseachtain seo go dtí gur tháinig an scéal ag an deireadh seachtaine.

“Tá trua mo chroí agam daofa. Bhí na scairteanna gutháin sin iontach deacair.

“Níl na seirbhísí seo againn in otharlann Leitir Ceanainn – caithfidh siad dul go Baile Átha Cliath, níl an dara rogha acu.

“Tá cuid de na daoine seo ró-thinn an turas fillte a dhéanamh i gcarr; ní thiocfadh iad a chur ar bhus.”

Mhol Máire Aerfort Dhún na nGall agus a fhoireann as an “obair iontach maith proifisiúnta atá ar bun acu agus an tseirbhís mhaith a chuireann siad ar fáil do na cliaint atá againne.” Bhí teachtaireacht níos soiléire aici don rialtas agus d’ionadaithe an chontae:

“Caithfidh siad an brú a choinneáil. Ní thig leis an tseirbhís seo stopadh ar dhóigh ar bith.

“Tá an oiread sin coinní caillte amach ag daoine de bharr Covid, agus ansin de bharr na haiceála – tá daoine fágtha i ndeireadh mar atá siad. Agus tá siad níos faide i ndeireadh anois.

“Bhí rudaí ag teacht ar ais arís, agus seo an rud deireanach a bhí de dhíth orthu. Tá Dún na nGall i gcónaí fágtha chun deiridh,” a dúirt sí.

“Caithfidh siad an brú a choinneáil. Tá seachtain caillte – níl muid ag iarraidh an dara nó an tríú ceann a chailleadh, tá muid ag iarraidh go mbeidh an tseirbhís seo ar ais an tseachtain seo chugainn.”

Agus dúirt an Teachta Pringle: “Bhí sé go maith gan amhras gur athbhunaíodh na ceangailtí idirnáisiúnta gan mórán moille ach tá sé chomh tábhachtach céanna go mbeadh an ceangal réigiúnda ar bun arís.

“Táimid ag brath ar an cheangal seo le haghaidh cúrsaí leighis mar atá mínithe agam ach anuas air sin chun ceangal láidir a bheith ann leis an earnáil tionsclaíochta anseo, na gnólachtaí go léir atá ag feidhmiú in eastáit Ghaoth Dobhair san áireamh.

“Táimid ag brath ar an cheangal seo freisin chun tacú lenár n-earnáil turasóireachta, earnáil atá buailte go dona mar gheall ar an phaindéim.” Dúirt an Teachta Pringle, a bheidh ag cur an cás ar son na n-aerfort réigiúnach i láthair na Dála le linn na seachtaine, go raibh imní air faoin mhoill a d’fhéadfadh a bheith ar athbhunú na seirbhíse réigiúnaí arís.

“Tá eagla orm go nglacfaidh sé tamall maith sara mbeidh sé ar ais,” a dúirt sé.

Bhí Stobart Air i mbun 11 bhealach ó Aerfort Bhaile Átha Cliath agus Aerfort Bhéal Feirste agus tá 480 fostaí acu.