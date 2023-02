Oscailte do na Gaeil: Reilig na Cathrach i mBéal Feirste ina bhfuil na glúine cáiliúla curtha

Tá turas Gaeilge ar fáil do thurasóirí anois ar cheann de na reiligí is sine i mBéal Feirste – áit a bhfuil balla faoin talamh ann chun na Caitlicigh agus na Protastúnaigh a scaradh óna chéile!

Tugann an múinteoir agus an staraí áitiúil Seán Fennell turais ar Reilig na Cathrach agus ar Reilig Bhaile an Mhuilinn i mBéal Feirste. Osclaíodh an dá reilig sa bhliain 1869 agus tá stair shaibhir acu go háitiúil agus go hidirnáisiúnta.

Le breis agus bliain anuas, tá Seán ag tabhairt turas ar na reiligí agus le déanaí tá Comhairle Bhéal Feirste ag cur a thurais ar Reilig na Cathrach chun cinn mar áis turasóireachta.

Bhí láithreacha uaighe i reilig na cathrach ag go leor de na teaghlaigh is saibhre i mBéal Feirste, go háirithe iad siúd a raibh baint acu le trádáil an línéadaigh.

Ag an am, ba é Béal Feirste an chathair ba mhó in Éirinn agus an chathair ba shaibhre.

Ó osclaíodh Reilig na Cathrach in 1869 tá thart ar 226,000 duine curtha inti.

“Tá William Pirrie curtha ann, an cathaoirleach ar Harland and Wolff agus fear a raibh baint mhór aige le scéal an Titanic. Tá Edward Harland, comhbhunaitheoir Harland & Wolff é féin curtha ann agus mar sin tá Thomas Gallagher (bunaitheoir chomhlacht toitíní Gallagher) chomh maith,” a dúirt Seán le Seachtain.

“Amharcann muid ar Vere Foster, an chéad uachtarán ar an INTO, ach fear spéisiúil a chabhraigh le muintir na hÉireann le linn an Ocrais Mhóir. Ansin d’fhan sé in Éirinn agus chónaigh sé i mBéal Feirste agus d’éirigh sé beo bocht mar thug sé uaidh gach pingin a bhí aige do na daoine bochta.”

Dúirt Seán go gcuimsíonn an turas scéal athbheochan na Gaeilge agus an nasc a bhí ag na hAontachtaithe léi.

“Tá scéal na Gaeilge agus athbheochan na Gaeilge ann agus tá scéal ann faoi lucht Aontachtaithe a raibh suim acu sa Ghaeilge, John St-Clair Boyd go háirithe a bhí ina Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge don chéad chraobh de Chonradh na Gaeilge i mBéal Feirste.

“Tá na fir bhuí ann, Richard Rutledge Kane, fear mór buí go hiomlán amach is amach ach shínigh sé a ainm i nGaeilge tar éis na gcruinnithe agus thug sé Ó Cánáin air féin.

“Tá go leor scéalta mar sin ceangailte leis an bhrí a bhí le hÉirinn ag an am, agus mar sin bhí na hAontachtaithe sásta a bheith ina nÉireannach mar go raibh Éireann 32 contae faoi smacht na Breataine.”

Dúirt Seán go bhfuil nasc mór ag an reilig le hoirthear Bhéal Feirste.

“Tá tuismitheoirí CS Lewis ann, an fear a scríobh The Chronicles of Narnia – ábhar suimiúil é sin do dhaoine mar sin tá go leor nasc le hoirthear Bhéal Feirste. Mar gheall ar na Trioblóidí chaill oirthear Bhéal Feirste agus na Protastúnaigh an nasc sin leis an reilig toisc go raibh sé ró-chontúirteach agus mar sin níl an méid céanna Protastúnach curtha ann níos mó.”

Beidh na turais eile ar siúl an mhí seo chugainn mar chuid de Sheachtain na Gaeilge. Tá sé sin á eagrú ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste agus beidh sé saor in aisce.

Tugann Seán turais go minic agus ní chosnaíonn sé ach £5. Bíonn na turais Ghaeilge ar Reilig na Cathrach ar siúl i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste, áit iontach chun an Ghaeilge a chloisteáil agus a fhoghlaim. “Maireann an turas ar feadh níos mó ná dhá uair an chloig,” a dúirt Seán.

Le déanaí, cuireadh comharthaí Gaeilge in airde in ionad cuairteoirí Reilig na Cathrach tar éis feachtais ó ghníomhaithe Gaeilge. Ní raibh aon chomharthaíocht Ghaeilge ag an ionad cuairteoirí nua ar dtús ainneoin a bheith sa Cheathrú Ghaeltachta.

Tá leabhair scríofa ag Seán faoin dá reilig. Tá siad ar fáil i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste agus ar líne ag An Ceathrú Póilí.