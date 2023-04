Oileán agus oileán eile ar chláir Raidió na Gaeltachta don Nollaig

Ar Oíche Nollag ag a 7pm, craolfar Nead na Nollag, ceolchoirm speisialta Nollag a taifeadadh beo ar oileán Acla i nGaeltacht Mhaigh Eo, ceiliúradh ar oidhreacht agus ar thraidisiún ceoil an cheantair.

Is í Clodagh Ní Ghallóglaigh, dalta i gColáiste Pobail Acla, a chuirfidh an choirm i láthair. Ansin, ag a 8pm, craolfar coirm cheoil le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige a reáchtáladh do sheoladh Thaisce Chois Fharraige le déanaí – cnuasach eolais faoi cheoltóirí, fonnadóirí, damhsóirí, scéalaithe agus scríbhneoirí cheantar Gaeltachta Chois Fharraige.

Ar Lá Nollag ag a 5pm, beidh deis ag éisteoirí raidió an saothar úrnua ceoil Cosán na Naomh de chuid Mháire Breatnach a chloisteáil den chéad uair. Tá an saothar seo bunaithe ar Chosán na Naomh i nGaeltacht Chorca Dhuibhne, agus is iad Máire, Mick O’Brien (píb uilleann & feadóga) agus Noreen O’Donoghue (cláirseach) na ceoltóirí a bheidh páirteach sa léiriú seo de chuid Stiúideo Cuan.

Tá 30 bliain ann ó bhunaigh muintir agus cairde Dhiarmuda Uí Shúilleabháin an éigse bhliantúil ina chuimhne, agus ar Lá Fhéile Stiofáin ag 12.08pm cloisfear an choirm ón chéad éigse sin in 1992, bliain i ndiaidh bhás Dhiarmuda.

Sna cláir Oíche an Oireachtais i Leitir Móir 2022 ar an 27 Nollaig ag a 3pm, agus an 1 Eanáir ag a 5pm, tabharfar blaiseadh de chuid den saothar a chuir muintir Chonamara ar an ardán ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne i mbliana agus iad páirteach in oíche cheiliúrtha an Oireachtais san Ionad Pobail le taobh Shéipéal Leitir Móir i dtús mhí na Samhna.

Tá an iris Comhar ceithre scór bliain ar an bhfód i mbliana agus sa chlár Glórtha Comhar ag Ceithre Scór ar an 27 Nollaig ag a 4pm, roghnóidh an scríbhneoir agus an drámadóir Eoin McEvoy cuid den saothar is tábhachtaí a foilsíodh ar leathanaigh Comhar agus déanfaidh na haisteoirí Diarmuid de Faoite, Bríd Ní Ghruagáin, Donncha Crowley agus Deirdre Learmont cur i láthair drámatúil orthu.

I samhradh na bliana seo, chaith Áine Ní Bhreisleáin cúpla lá i mbun comhrá le daoine a chaith a n-óige ar Inis Bó Finne, amach ó chósta Dhún na nGall, ó na 1930idí agus 1940idí ar aghaidh. Beidh na hagallaimh sin le cloisteáil sna cláir Ár Saol in Inis Bó Finne ar an 29 agus 30 Nollaig ag a 11am.

Is iad Dónal Phaidí Fhearraigh, Áine Phaidí Fhearraigh McGarrigle, Méabha Whiting Nic Fhionnghaile, Micí Whiting Mac Aoidh agus Maggie Owenie Nic Pháidín a bheidh le cloisteáil sna cláir.

Cuirfidh Jó Ní Chéide agus Séamus Ó Scanláin an clár speisialta Slán le 2022 i láthair d’Oíche Chinn Bliana. Beidh scoth na gceoltóirí ina dteannta sa stiúideo i gCasla, ina measc Pádraig Jack, Séamus agus Caoimhe Ó Flatharta, Bríd Ní Mhaoilchiaráin, Bláthnaid Nic Cába, Orla Leavy agus a Cairde, agus Seán Ó Gráinne.

Beidh clann cheolmhar Mhic Ruairí páirteach ó stiúideo Dhoirí Beaga, agus beidh ceoltóirí na Mumhan freisin i Stiúideo Bhaile na nGall ar an chlár, ag tosú ag a 9pm.