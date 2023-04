Oifigeach nua Gaeilge ceaptha ag Eaglais na hÉireann

Deir oifigeach úr forbartha Gaeilge in Eaglais na hÉireann go bhfuil an teanga ag dul ó neart go neart san eaglais.

D’fhógair Cumann Gaelach na hEaglaise an tseachtain seo go raibh an Dr Rita Kelly ceaptha agus dúirt sí go mbeadh sí ag taisteal fud fad na tíre le Gaeilgeoirí a nascadh le chéile.

Dúirt Rita, atá lonnaithe i mBiorra i gContae Uíbh Fhailí, go raibh áthas uirthi go bhfuil an tír ar fad faoina cúram aici.

“Tá mé go díreach ceaptha agus ba mhaith liom dul i dtaithí ar an mhéid atá idir lámha agam. An bhéim is mó ná an Ghaeilge a chur chun tosaigh taobh istigh den eaglais ar fud na tíre.

“Tá a lán Gaeilgeoirí san eaglais ach tá siad scaipthe thall is abhus agus is é an chéad rud le déanamh agamsa ná iad a chur in aithne dá chéile.”

Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise in 1914 chun meon na seaneaglaise Ceiltí a choimeád beo san eaglais, chomh maith le húsáid na Gaeilge a leathnú trí sheirbhísí agus iomainn Ghaeilge.

Dúirt Rita, a bhí pósta leis an scríbhneoir Eoghan Ó Tuairisc, a fuair bás in 1982, agus atá anois pósta leis an iar-phríomhoide meánscoile Edel Connolly, gur iontach an líon Gaeilgeoirí atá san eaglais.

“Fiú amháin i mo pharóiste féin tá daoine ann nach raibh a fhios agam go raibh Gaeilge acu.

“Tá an Cumann Gaelach ann le cibé cabhair nó tacaíocht is féidir linn a chothú d’éinne ar mian leo seirbhís a chur ar fáil i nGaeilge nó ar a laghad dátheangach.”