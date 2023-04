Obair le déanamh ag foireann an hÉireann

Chaill foireann sacair Phoblacht na hÉireann in aghaidh na hAirméine 1-0, an chéad uair a bhuaigh an Airméin cluiche i Sraith na Náisiún. Chun rudaí a dhéanamh níos measa do na hÉireannaigh, tá an Airméin 45 áit taobh thiar díobh ar liosta fiúntais an domhain.

Nuair a chluintear an nath cainte is féidir aon rud tarlú ar an lá, bí cinnte go raibh siad ag caint faoin chluiche seo.

D’éirigh le Eduard Spertsyan cúl a aimsiú sa 75ú bomaite agus i ndiaidh an chluiche d’admhaigh bainisteoir fhoireann na hÉireann Stephen Kenny: “Tá an locht orainn féin. Ní raibh mórán idir na foirne agus ní raibh sé tuillte againn an cluiche sin a chailliúint go háirithe leis na seansanna a chruthaigh muid, ach chaill.”

Chaill siad mar nach raibh siad maith go leor. Ciallaíonn sé nach bhfuil aon chluiche buaite acu san 11 chluiche a d’imir siad sa chomórtas seo.

Leag Stephen Kenny an sprioc síos roimh thús an chomórtais go bhfuil siad ag iarraidh barr an ghrúpa a bhaint ionas go gcuideoidh sé go mór leo cáiliú do Chraobh na hEorpa in 2024.

Leis an chailliúint seo, áfach, tá obair mhór le déanamh acu chun an méid sin a chinntiú agus le ceithre chluiche le himirt taobh istigh de 10 lá, caithfidh gach rud dul i gceart dóibh sna cluichí eile anois. Anocht, casfar iad ar an Úcráin agus ar an Satharn beidh siad as baile in aghaidh na hAlban.

Bhí dhá chluiche thar a bheith crua ag an Úcráin le déanaí ó thaobh fisiciúlachta de agus ó thaobh meoin de. Bhí na cluichí in ainm a bheith ar bun i mí an Mhárta ach mar gheall ar an chogadh, cuireadh siar é.

Ba léir tábhacht na gcluichí do na himreoirí, an fhoireann bainistíocht agus na tacadóirí, le neart deor agus machnaimh ar a muintir san Úcráin.

Bhuail siad Albain 3-1 sa chluiche cáilithe i gCorn an Domhain ach tháinig deireadh lena mbrionglóid le dul chuig Craobh an Domhain den dara huair nuair a chaill siad 1-0 in aghaidh na Breataine Bige.

Seo an chéad uair ag an Bhreatain Bheag a bheith i gCraobh an Domhain ó 1958 agus mar a bheifeá ag súil leis, bhí radharcanna dochreidte in Caerdydd ag an fheadóg dheireanach.

Mar sin, beidh tacaíocht iontach ag an Úcráin i Staid Aviva anocht go háirithe agus an méid atá a bpobal ag fulaingt faoi láthair. Ach cé go bhfuil go leor comhbhá agus tuisceana ag na hÉireannaigh dó sin, beidh Stephen Kenny agus a fhoireann ag iarraidh a gcéad bhua a aimsiú.