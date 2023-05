Ó Bhéal Feirste go Cannes... Kneecap le taispeáint ag féile cháiliúil na scannán

Agus a gcuid baggies ar an talamh cheana féin acu, beidh scannán nua de chuid Kneecap ag leaindeáil in Cannes na Fraince go gairid.

Cuirfear an léiriúchán i láthair do bhoic mhóra na hearnála scannánaíochta mar chuid de mhórthaispeántas an Great 8, ócáid a ritheann i dtaobh leis an bhféile cháiliúil.

Is cinnte go gcuirfidh an saothar seo sceitimíní na gKeitimíní ar lucht leanúna an ghrúpa hip hap is mó as iarthar Bhéal Feirste. Beidh réaltaí móra cosúil le Michael Fassbender agus Simone Kirby le feiceáil ann in éineacht le Mo Chara, Móglaí Bap agus DJ Próvaí.

Inseoidh an scannán scéal Kneecap i leagan atá idir an fhírinne agus ficsean. Déanfar cur síos ar an gcaoi a gcastar JJ, múinteoir lagmhisniúil ceoil, ar bheirt mhaistíní darb ainm Liam Óg agus Naoise chun fuaim úrnua Ghaelach a chruthú sa cheol hip hap.

Gafa idir grúpaí paraimíleata, polaiteoirí agus na póilíní, éiríonn leis an ngrúpa a nglór a ardú agus clú a bhaint amach le chéile.

Ach is minic a tharraingíonn an banna ceoil an trioblóid is measa atá acu orthu féin. Arís agus arís eile, cuireann caidrimh clainne achrannacha agus gníomhaíochtaí mídhleathacha mianta an ghrúpa i mbaol.

Scríobh agus stiúir an scannánóir Rich Peppiatt an scannán. Ag labhairt dó le Seachtain, dúirt Rich go bhfuil sé “ar bís an scannán seo a thaispeáint don domhan mór”.

“Ónár gcroíthe amach a tháinig sé seo,” a dúirt sé. Dar leis, cé go bhfuil “scannánaíocht na Gaeilge in áit iontach faoi láthair... ní raibh a leithéid de scannán mar seo i nGaeilge riamh.

“Is scannán nua-aimseartha agus conspóideach é, nach gcuireann fiacail ann.”

Cuireadh deireadh le scannánú an tsaothair seo i mBéal Feirste agus Dún Dealgan thart ar mhí ó shin. Cé gur ábhar grinn atá ann, téann an scannán i ngleic le téamaí níos doimhne agus is minic a bhíonn sé idir shúgradh agus dáiríre.

“Cé gur scannán grinn atá ann, beidh sé an-dorcha in áiteanna agus an-dáiríre in áiteanna eile freisin. Sílim go mbeidh ionadh ar an lucht féachana,” a deir Rich.

Cuirfidh an scannán seo saol na hóige i mBéal Feirste in iúl i gcaoi nuálach, théisiúil agus gháifeach. Dar le Rich, bhí sé thar a bheith spéisiúil “an tsochaí i dTuaisceart na hÉireann a léiriú i gcomhthéacs iarchoimhlinte”.

Tá an scannán Kneecap á léiriú ag Jack Tarling as Mother Tongues Films agus Trevor Birney as Fine Point Films in éineacht le Wildcard Distribution.

Fuair an léiriúchán seo maoiniú ó Fhís Éireann, Scáileán Thuaisceart Éireann, Institiúid Scannánaíochta na Breataine, Coimisiún na Meán agus TG4.

Beidh sé á scaipeadh in Éirinn ag Curzon Film amach anseo ach ní fios go fóill cén uair a bheidh sé sna pictiúrlanna.