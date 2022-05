Níos Mo ag Learpholl nó ainm Real ar an gcorn?

Ar feadh 75 nóiméad, bhí an chuma ar an scéal, b’fhéidir, go mbeadh an deis ag Learpholl Sraith Phríomhroinn Shasana a bhaint, nuair a bhí Manchester City 2-0 taobh thiar sa bhaile in aghaidh Aston Villa.

Bhí deireadh iontach ag an tsraith i mbliana le Learpholl agus Manchester City ag tabhairt an oiread sin siamsaíochta dúinn thar thréimhse fhada.

Bhí sé 1-1 idir Learpholl agus Wolves ar feadh píosa. Nuair a chuaigh Aston Villa 2-0 chun cinn ar City, bhí tacadóirí Learphoill ag gríosadh na foirne agus ag guí go dtiocfadh an cúl chun an cluiche a bhaint. Tharla sé agus cé eile ach Mo Salah a bhí ann agus bhí Anfield ag preabadh, ag súil go ndéanfadh laoch an Kop Steven Gerrard gar mór dóibh agus é mar bhainisteoir ar Villa.

Cé gur éirigh le Learpholl a gcuid den mhargadh a chomhlíonadh in aghaidh Wolves, níor leor é. Fuair Gündoğan agus Rodri trí chúl taobh istigh de thrí bhomaite do City agus b’in sin. Tá an corn ag fanacht in Manchain don dara bliain as a chéile agus an cheathrú huair le cúig bliana.

Mar sin féin, sílim go mba bhreá le Pep Guardiola dá mbeadh a fhoireann ag casadh le Learpholl i gCluiche Ceannais Shraith na Seaimpíní seachas Real Madrid. Bhí Manchester City chun cinn sa dá chluiche ina n-aghaidh sa bhabhta leathcheannais ach tháinig Real Madrid ar ais.

Buíochas mór le Karim Benzema a thóg cic éirice den scoth san am bhreise chun an lá a thabhairt do Real Madrid 6-5.

Ní hé sin an chéad uair atá Real tar éis teacht ar ais ón bhás sa chomórtas i mbliana. Tharla sé in aghaidh Paris Saint Germain, le Benzema ag aimsiú trí chúl sa dara leath sa dara cluiche chun iad a choinneáil sa chomórtas. Meas tú, an bhfuil a n-ainm ar an chorn?

Bhí an oiread sin seansanna ag na foirne eile an lámh in uachtar a fháil ar Real ach níor thapaigh siad an deis. Bí cinnte go bhfuil an t-ádh leo faoi láthair ach an bhfanfaidh sé leo Dé Sathairn?

Seo athimirt ar an chluiche ceannais idir na foirne in 2018 nuair a bhuaigh Real Madrid 3-1. Bhuail Learpholl foireann na Spáinne sa chluiche ceannais in 1981 1-0.

D’éirigh le Real Madrid La Liga a bhaint ag deireadh mhí Aibreáin agus bhí sos acu i gcomparáid le Learpholl a raibh go leor cluichí acu le cúpla seachtain anuas. Déanfaidh sé difear ach beidh le feiceáil cé chomh mór is a bheidh an difear sin. Tá an chuma ar an scéal nach mbeidh Thiago ag imirt de bharr ghortú teannán na hioscaide agus is buille mór é sin.

Cibé toradh a bheas ann, beidh ceiliúradh ann ar an dá chorn atá buaite ag Learpholl i mbliana, an Corn FA agus an Corn Carbaro, agus mar nár éirigh leo an tsraith a bhuaigh siad in 2020 a chomóradh, beidh na sluaite ar shráideanna Learphoill in ómós don fhoireann iontach seo.

Beidh le feiceáil an mbeidh an tríú corn acu i mbliana ach mar a deir Jürgen Klopp: “Má tá tú chun buachaint go mór, bí réidh le cailliúint go mór.” Feicfidh muid cén taobh a mbeidh Learpholl air Dé Sathairn.