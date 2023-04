Níor chreideas é agus ní chreidim é go fóill, tá an fear mór Séamus Ó Beaglaoich ina chodladh

An lá seo an tseachtain seo caite bhí an scéal fé bhás Shéamuis Uí Bheaglaoich cloiste againn ar fad. Seachtain níos déanaí táimid fós ag iarraidh ciall a bhaint as. Ar shlí níor chreideas é go bhfaca lem’ dhá shúil féin é. Bhí sé fíor, bhí an fear mór ina chodladh.

Bhí aithne agam air ó bhíos im’ dhéagóir agus aithne agam ar a cheol agus amhráin díreach chomh fada.

An chéad dá albam a cheannaíos ná Meitheal leis fhéin agus Steve Cooney agus Appetite for Destruction le Guns N’ Roses. Bhí rac ‘n’ ról go smior sa dá albam. Gach aon tarna lá. Siad sin an dá albam is fearr sa lá atá inniu ann.

Is cuimhin liom a bheith ag éisteacht leis ag seimnt i bpubanna áitiúla agus pé uair nó áit, thug sé an fuinneamh céanna leis agus babhtaí rógaireachta le gach port. Rud amháin súrálta – bhaint sé súp ag gach ceann acu.

D’fhoghlaimis gach amhrán a bhí ar an dá albam chomh maith, ach níor chanas amhráin Guns N’ Roses in aon tig seachas mo cheann fhéin. Is cuimhin liom nuair a chuir Séamus ceist orm amhrán a rá go poiblí, bhí sé chomh deas liom agus thug sé ana-mholadh dom agus an misneach leanúint leo. Sin rud amháin mar gheall air – thug sé an ghlúin óg leis i gcónaí agus bhíodh sórt sceitimíní air nuair a thagadh ceoltóir nua chuige.

Thugas fhéin agus Lawrence Courtney agus é fhéin na blianta le chéile ag canadh, agus mise dá rá leat, bhíodh craic gach aon oíche a chuamar amach.

Bhíomar i ngach aon áit, ach is dóiche go bhfuil an uair a chuir Séamus fón orainn dul ag canadh leis an Chieftains ar cheann dos na buaicphointí. An Poc Ar Buile an t-amhrán a bhí againn leo agus le bheith fírinneach ní raibh na focail i gceart ag Lawrence ná mé fhéin agus má fhéachann tú ar an bhfíseán a chuaigh leis an amhrán táimid le feiscint ag léamh cuid dos na focail. Ní amhlaidh a bhí ag Séamus. Pro ceart!

Bhí slua bailithe i gCorca Dhuibhne le seachtain, bhí an ceol ar fheabhas agus na hamhráin chomh maith, ach leis seo ar fad bhí scéal ag gach éinne fé Shéamus chomh maith agus cé gur ócáid ana-bhrónach a bhí ann, bhí fuílleach gáire ann chomh maith agus is dóigh liom gurb in a bheadh uaidh fhéin.

Bhíos ag iarraidh cuimhneamh ar na scéalta atá agam mar gheall air. Chuir duine éigin eile ceist orm cad a chiallaigh sé dom agus tá sé ró-luath a rá, caithfead fanacht tamall eile chun an cheist sin a freagairt.

Ní freagra simplí a bheidh ann ach an oiread chomh maith. Is dóigh liom go mbeidh cairde leis mar seo. Bhí sé chomh maith in ana-chuid slite.

Bead anseo libh an tseachtain seo chugainn agus beidh míle ceist eile agam fé agus gan puinn freagraí. Sin an saol is dóiche, caithfimid dul leis mar ná bhfuil aon rogha againn.