Níl tú in ann níos mó ná do dhícheall a dhéanamh

Bhí mé an-mhór le mo sheanmháthair Annie agus mé ag fás aníos agus gan dabht is í an chúis go bhfuil an oiread sin dúile agam sa Ghaeilge agus i gcultúr na Gaeilge.

Bean ildánach a bhí inti, múinteoir bunscoile a bhí an-chliste agus d’éirigh léi scoláireacht a ghnóthú chun dul go dtí an Fál Carrach i nDún na nGall chun freastal ar an mheánscoil agus ansin go Dún Carúin i mBaile Átha Cliath chun dul faoi oiliúint mar mhúinteoir.

Níor phós sí go dtí na tríochaidí mar nach raibh sí ag iarraidh a jab mar mhúinteoir scoile a fhágáil, rud a bhíodh le déanamh ag mná ag an am nuair a phós siad.

Bean mhór do scéalta, greann agus comhairle. Nath a dúirt sí linn i gcónaí mar pháistí ná “an ndearna tú do dhícheall?”.

Is cuma más cúrsaí ceoil, scrúduithe nó cluiche spóirt a bhí i gceist. Nuair a d’fhreagair muid le “rinne” dúirt sí ansin: “Sin go maith. Sin é an méid gur féidir le duine a dhéanamh.”

Rith an nath sin liom agus an comhrá sin a bhíodh agam léi agus mé ag féachaint ar an chluiche i gCorcaigh ag an deireadh seachtaine.

Níor tugadh seans ar bith do pheileadóirí Chorcaí in aghaidh Chiarraí. Bhí go leor cainte roimh an chluiche faoin easpa paisin agus measa a bhí ag na peileadóirí ar gheansaí Chorcaí. Cad chuige nach bhfuil siad níos fearr? Cad atá ag tarlú sa chontae?

Cinnte, bhíodh traidisiún an-láidir peile sa chontae ach sin é an rud, traidisiún san am a chuaigh thart. Muna gcoinníonn tú ort ag obair air agus é a chur i bhfeidhm, gheobhaidh an traidisiún bás.

Is foireann óg iad peileadóirí Chorcaí atá ag atógáil agus ba léir an feabhas a bhí ann ón tsraith nuair a ghéill siad 1-17 ar an mheán i ngach cluiche.

Bhí an chosaint i bhfad níos láidre agus rinne leithéidí John Cooper, Rory Maguire, Stephen Sherlock agus Chathail O’Mahony iontach agus iad ag tosnú den chéad uair sa chraobh. D’fhan siad le Ciarraí ar feadh 50 bomaite go dtí go ndearna na hionadaithe an difear don Ríocht agus go raibh tuirse ag teacht ar Chorcaigh.

Cé gur chaill na Reibiliúnaigh le 12 phointe, bhí an-taispeántas acu agus thiocfadh leo go leor rudaí dearfacha a thógáil ón chluiche. Léirigh siad an-mheas agus díograis don gheansaí agus gan dabht ag féachaint siar, is féidir le gach imreoir a rá go ndearna siad a ndícheall.

Ag deireadh an lae mar a dúirt mo sheanmháthair: “Níl tú in ann níos mó ná sin a dhéanamh.”