Níl sé ró-mhall riamh tús a chur le spórt… rinne mise é

Chaith mé maidin spreagúil ag comhdháil Muinteoirí Corpoideachais ag an deireadh seachtaine ag cur ceisteanna agus ag plé na mbealaí gur féidir linn cailíní óga a choinneáil sa spórt le painéal. De réir taighde atá déanta ag an Dochtúir Orlagh Farmer, peileadóir le Corcaigh, tá titim 50% ar an líon cailíní a ghlacann páirt sa spórt roimh aois 12 bhliain d’aois.

Rud atá thar a bheith brónach faoin staitistic sin ná go bhfuil an baol ann go gcaillfidh cailíní agus mná amach ar spórt mar áis chun cuidiú leo ina saol. Tugann aclaíocht faoiseamh duit ón strus agus brú an tsaoil agus tá an oiread sin spórt amuigh ansin go bhfuil ceann feiliúnach ann do gach duine – níl ann ach é a thriail.

Tá tamall ann ó bhí mé i mo dhéagóir ach is cuimhin liom go maith an faitíos a bhíodh orm spórt foirne a thriail mar go raibh easpa muiníne orm agus nach mbeinn go maith.

Bhí náire orm mar dhéagóir faoin dóigh a raibh mo chorp ag athrú. Ní raibh sé ina chuidiú go raibh deartháireacha agam a bhí go maith ag imirt peile agus i m’intinn féin bhí mé ag cloisteáil gáire a mhothaigh mé a bheadh le teacht dá bhfeicfí mé ag imirt. Níor tharla aon gháire, ach níor bhain mé triail as spórt foirne agus tá aiféala orm faoi sin.

Sílim gurb iad na tuismitheoirí nó na caomhnóirí sa bhaile a thugann an eiseamláir spóirt is fearr do pháistí agus iad ag fás aníos. Tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfeiceann cailíní laochra spórt na mban ach sílim go bhfuil sé chomh tábhachtach go bhfeiceann siad mamaí, aintín, col ceathracha nó gaol baineann eile ag glacadh páirt sa spórt.

Spreagann siad iad agus tugann siad misneach dóibh gurb é sin an rud a dhéanann gach cailín agus bean. Ní chaithfidh gach cluiche ná rás a bheith ina chomórtas.

Rith seo liom tamall ó shin, mar go bhfuil cailín beag agam féin agus cén sampla atá sí ag feiceáil uaim? Mar sin, thosaigh mé ag imirt cispheile le grúpa áitiúil. Grúpa ban iontach atá i gceist atá cosúil liom agus nach bhfuil cispheil imeartha acu ó bhí siad ina ndéagóirí ach atá ag iarraidh spórt a dhéanamh dóibh féin.

Aclaíocht agus craic a deirtear go minic agus is fíor sin. Is aoibhinn liom an seisiún traenála agus a bheith ag freastal ar an mhian a bhí ionam ó bhí mé i mo dhéagóir chun páirt a ghlacadh i spórt foirne.

Más bean thú agus tú idir dhá chomhairle faoi spórt a thriail, mholfainn é a dhéanamh. Ní chaithfidh tú a bheith i do réalt ach a bheith sásta teacht ar an oíche agus do dhícheall a dhéanamh.

Tá mé an-bhródúil asam féin agus níl sé ró-mhall riamh spórt úr a thriail. Bain triail as. Ní bheidh áiféala ort.