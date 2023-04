Níl mé idir dhá thine Bhealtaine faoi cad é an mhí is fearr den bhliain!

Tá Bealtaine chugainn ar an nDomhnach. An mhí is fearr liom sa bhliain agus braithim é seo le tamall fada.

Is cuimhin liom ag teacht abhaile ón mbunscoil agus an boladh álainn seo a bheith san aer.

Boladh milis an aitinn agus duine éigin á dhó. Níl a fhios agam an bhfuil cead é seo a dhéanamh níos mó, ach aon uair a fhaighim an boladh tugann sé siar sna blianta mé. Muna bhfuil dearúd orm agus is minic a bhíonn, deintear é seo chomh maith i Meán Fómhair.

Deintear é ag an am seo mar go mbíonn an féar tirim agus an aimsir go breá. Is i mí na Bealtaine a thagann céad teas na bliana agus níl aon dabht ach go gcuireann sé sin le mo fheachtas go mbeadh Bealtaine mar an mhí is fearr sa bhliain.

Lean an grá seo ón mbunscoil isteach sa mheánscoil agus toisc go mbíonn an aimsir go breá mar a bhíos ag rá, is minic ná raibh fonn orm fanacht sa scoil.

Is cuimhin linn ar fad a bheith ag titim inár gcodladh sa seomra ranga leis an dteas. Mar sin is cuimhin teacht ón mbus sa Daingean agus amach go tráigh Shláidín liom fhéin agus beirt eile i gcomhair an lae.

Is saoirse iontach a bheith imithe ón scoil agus a bheith in áit éigin ná ceart dúinn a bheith.

Is cuimhin liom lá eile thug ceathrar againn aghaidh ar Bhaile an Ghóilín agus isteach linn go foraois ina aice le Coláiste Íde. Seasann an aimsir amach dom sna laethanta sin. Bhí sí chomh breá agus te.

Ní raibh cúrsaí an tsaoil ag teacht sa tslí na laethanta sin. Bhí rudaí simplí.

Nuair a thána abhaile dúirt mo mháthair liom go raibh ‘dath’ breá fachta agam agus dúirt léi go raibh an lá chomh deas go dtugamar formhór an lae amuigh ag imirt caide mar go raibh sé ró-the sa rang. Chreid sí mé!

Ní raibh aon ghrúpaí WhatsApp ann an uair sin le teachtaireacht a sheoladh abhaile ag rá ná rabhas ar scoil. Ní raibh guthán sa tig againn go dtí go rabhas i mbliain a 3. Is maith an rud san.

Bhíos agus táim fós mar dhuine de lucht leanta Guns N’ Roses agus nuair a chuala an scéal in 1991 go rabhadar ag teacht go hÉirinn an bhliain dár gcionn thosnaíos ag sábháil airgid don dticéad!

Ar an 16 Bealtaine 1992 thugas fhéin agus cara liom, Shane Whelan ón nDaingean, fé Shláine Chontae na Mhí.

Lá eile iontach gréine a bhí ann agus ní dhéanfaidh mé dearúd go deo air.

Is cuimhin liom na Gunnaí ag teacht amach ar an stáitse den gcéad uair. Bhí sé draíochtúil.

An t-aon cheolchoirm go rabhas ann go raibh na focail ar fad ar eolas agam agus gur chanas gach nóta.

Deacair a chreidiúint go bhfuil 30 bliain ann ón ócáid sin. Dála an scéil tá siad ag seimnt i mBaile Átha Cliath sa samhradh agus bead ann.

Níl anseo ach blaiseadh beag de canathaobh gur breá liom Bealtaine.

Inniu Dé Céadaoin, cad a dhéanfaidh mé i gcomhair ceithre lá eile ag fanacht léi?