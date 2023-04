‘Níl ann ach píosa ealaíne’: Kneecap i lár na conspóide lena múrphictiúr

Bhí an grúpa rap Gaelach Kneecap i lár na conspóide an tseachtain seo nuair a nocht siad múrphictiúr i mBéal Feirste de charr péas trí thine.

Cháin roinnt polaiteoirí an múrphictiúr ach dúirt Kneecap féin nach raibh ann ach “píosa maith ealaíne” acu ba chuma leo má chuir sé isteach ar aon duine.

Tá ‘Níl fáilte roimh an RUC’ scríofa ar an mhúrphictiúr, líne as CEARTA, an chéad amhrán a d’eisigh an grúpa agus an ceann a thuill clú dóibh an chéad lá riamh.

Nocht Kneecap an pictiúr Dé hAoine seo caite roimh cheolchoirm a bhí acu os comhair 10,000 duine i bPáirc na bhFál mar pháirt d’Fhéile an Phobail.

Tá triúr ball in Kneecap – Móglaí Bap, Mo Chara agus DJ Próvaí, a chaitheann balacláva i gcónaí.

D’fhág an grúpa an chonspóid ina ndiaidh in Éirinn ag an deireadh seachtaine agus iad ar a mbealach go Búdaipeist na hUngáire.

Bhí siad ar stáitse oíche Luain ag an fhéile is mó san Eoraip, Sziget 2022, os comhair 70,000 míle duine.