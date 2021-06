Níl ach 4pc de theachtaireachtaí a phostáil an rialtais as Gaeilge

De réir anailís atá curtha faoi bhráid an phobail ag an Teachta Dála Holly Cairns, ní raibh ach 4% de theachtaireachtaí an rialtais ar ardáin ar nós Twitter agus Facebook sa phríomh-theanga oifigiúil.

Tá ceannairí an Aontais Eorpaigh gob ar ghob le rialtas na hÉireann maidir le teachtaireachtaí a phostáil ar na meáin shóisialta as Gaeilge, tá sé tagtha chun solais.

Tá sé tugtha faoi deara le tamall anuas go bhfuil go leor teachtaireachtaí ó leithéidí Uachtarán Choimisiún na hEorpa, Ursula von der Leyen á n-eisiúint i nGaeilge. Go deimhin tá roinnt teachtaireachtaí as Gaeilge eisithe ag teaghlach ríoga na Breataine!

Ach de réir an Teachta Dála ó Chorcaigh Thiar Theas Holly Cairns thar cheann na Sóisialach Daonlathach, tá rialtas na hÉireann ar chúl go mór maidir le húsáid na Gaeilge ar Twitter agus Facebook.

“Nuair a chuir mé ceisteanna parlaiminte ar roinnt ranna, áfach, maidir le postálacha as Gaeilge nó go dátheangach sa bhliain seo thart – ón 1 Bealtaine 2020 go dtí an 30 Aibreán 2021 – bá mhór an díomá a bhí orm toisc na freagraí a fuair mé,” a dúirt an Teachta Cairns.

“Den chuid is mó, bhí níos lú ná 4% de na postálacha go dátheangach nó as Gaeilge, agus ní raibh faic curtha amach ag dhá roinn: an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Roinn Breisoideachais & Ardoideachais.

“Ní raibh ach 0.5% as 1,223 tvuít ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta trí Ghaeilge. Idir an dá linn, ní raibh ach 0.28% de phostálacha ar aon ardán meán sóisialta foilsithe i nGaeilge ag an Roinn Comhshaoil.”

Ar na ranna is fearr atá ag postáil as Gaeilge tá an Roinn Gaeltachta – a chuireann 100% dá postálacha ar fáil go dátheangach – agus an Roinn Oideachais agus Scileanna atá ag postáil 40% dá cuid teachtaireachtaí as Gaeilge.