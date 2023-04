Ní féidir deireadh a chur le brionglóidí na bpáistí

Ní hé an chéad uair é go bhfuil muid ag caint faoi, ach tá deacrachtaí móra le comórtas peile na craoibhe, go háirithe na cinn i gCúige Laighean agus i gCúige Mumhan.

Chríochnaigh Ciarraí 1-28 le 0-8 ag Luimneach agus ní raibh dabht ar bith ann nach mbeadh an bua ag Ciarraí ag aon am sa chluiche sin. D’admhaigh bainisteoir Chiarraí Jack O’Connor (thíos) go bhfuil “imní air faoin bhriseadh ceithre seachtaine”, go háirithe agus iad ag ullmhú do Chluiche Ceathrú Ceannais na hÉireann gan scrúdú ar bith a bheith curtha orthu go dtí seo.

“D’imir muid ocht gcluiche taobh istigh de 10 seachtaine agus anois tá muid ag imirt trí chluiche i 12 sheachtain. Níl sé ceart agus caithfear caoi a chur ar an chóras,” a dúirt sé.

Aontaíonn achan duine leis, ach nuair a tháinig Rún B os comhair na comhdhála anuraidh, ag iarraidh feabhas a chur ar an chraobh, níor ghlac na toscairí ná na Cúigí leis. Mar achoimre, bhí nasc idir an tSraith agus an Chraobh sa rún ach nach mbeadh an bhéim chéanna ar chraobh na gCúigí agus iad ag feidhmiú mar chomórtas réamhbhabhta.

Tá sé thar a bheith deacair caoi a chur ar rudaí, muna bhfuil na príomhoifigigh ag iarraidh é athrú.

Taobh amuigh de Chúigí Uladh agus Chonnacht, bheifeá a rá nach bhfuil aon scrúdú faighte acu. Mar sin, tá an seans ann nach mbeidh siad ullmhaithe i gceart don chéad chluiche eile, ag brath go hiomlán ar cé a bheas ag teacht fríd na babhtaí cáilithe ar an taobh eile.

Tá bearna ceithre seachtaine ag buaiteoirí na gCúigí ach mar atá foghlamtha againn cheana, ní rud maith é sin.

Ach beidh dhá fhoireann mhóra ag fágáil slán leis an rás do Sam ag an deireadh seachtaine, le Maigh Eo agus Muineachán i gcoinne a chéile, agus Ard Mhacha agus Tír Eoghain i mbabhta cáilithe eile.

Ardaíonn sé na seansanna ag buaiteoirí na gCúigí ach cibé foireann a bhainfidh babhta cáilithe a dó, beidh siad ag leibhéal ard imeartha agus gan ach coicís le dul acu go dtí na babhtaí ceathrú ceannais.

Ar cheann de na cúiseanna móra gur theip ar Rún B tá nach raibh muintir Uladh ag iarraidh fáil réidh le Craobh Uladh agus tá údar acu leis sin. D’éirigh le Doire an lámh in uachtar a fháil ar Dhún na nGall tar éis am breise chun an Corn Angla-Cheilteach a chrochadh leo den chéad uair ó 1998.

Lá speisialta a bhí ann i gCluain Eois leis na radharcanna dochreidte de dhearg agus bán le feiceáil ar fud na páirce. Sin an bhrionglóid atá ag páistí agus tá sé deacair deireadh a chur leis i gCúige Uladh go háirithe.

Beidh struchtúr úr againn sa pheil an bhliain seo chugainn ach ní athróidh sé na cluichí aontaobhacha. Is i gCúige Uladh amháin atá brionglóidí na bpáistí á gcomhlíonadh ó thaobh Cúige de.