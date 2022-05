Cailleadh col ceathrar liom an tseachtain seo caite. Brendan Conroy ó Chorra i gCiarraí Láir. Fear ana-dheas a bhí ann – fear a bhíodh i gcónaí ag gáire agus ag magadh.

Ní cuimhin liom a bheith ag sochraid ina raibh formhór an tséipéil ag gol. Sin díreach mar a bhí tráthnóna Dé Sathairn. Fear mór pobail ab ea é agus fear a thug cabhair do gach éinne. Fear a thug fé ailse cúpla uair agus a bhuaigh uirthi.

Gan dabht tháinig an chlann ar fad le chéile. Seo an t-aon chúis go dtagann muid le chéile na laethanta seo faraor.

Bhí tamall ann agus is ag pósadh a bheadh an teacht le chéile.

Nia mo mháthar a cailleadh. Is dóigh liom go bhfuil sé deacair nuair a chuireann an tseanghlúin duine dár gcuid féin ón nglúin óg. Ní dheineann sé mórán céille. Ach tá an tseanghlúin sin tuffálta agus níos tuffálta ná sinne, dar liom.

Bhí Brendan á chur sa reilig chéanna ina bhfuil tuismitheoirí mo mháthar curtha. Chuas féin agus an fear beag chun an tí ar dtús chun bualadh leis an gcuid eile agus sara gcuamar go dtí an séipéal chuamar ag lorg na n-uaigheanna. Suas agus síos linn, soir agus siar – ní raibh aon teacht ar an uaigh.

B’fhéidir go rabhas mícheart, b’fhéidir ná rabhadar curtha ann in aon chor.

Isteach linn go hAifreann na sochraide. Tá sé ana-dheacair a bheith ag féachaint ar do chlann agus iad suaite agus trína chéile agus ag ócáid mar seo níl aon rud gur féidir leat a dhéanamh, ach a bheith ann.

Tar éis an Aifrinn agus mé ag caint le mo chol ceathracha, thaispeáin duine acu cá raibh m’athair agus mo mháthair chríonna curtha. Tá siad curtha ansin ceart go leor, ach tá leac réasúnta nua air agus sin an chúis dar liom nár chnoc an chéad uair é.

Bhíos ag smaoineamh liom fhéin go raibh 33 bliain ó sheas mé sa spota sin. Duine ar dhuine tháinig na col ceathracha chugam agus ar deireadh bhí thart ar dheichniúr againn ann os comhair na huaighe agus sinn ag caint ar na laethanta a bhí againn le chéile i dtigh ár dtuismitheoirí críonna.

Cé gurbh ócáid an-bhrónach a bhí ann, bhí sólás le fáil sa chuid sin don tráthnóna.

Bhí sé speisialta chomh maith mar go raibh an fear beag liom. Bhuail sé le hana-chuid gaolta agus lena Chéad Chomaoineach aige ar an Satharn bhí euros ag teacht as gach cúinne! Ní haon ionadh go ndúirt sé liom ar an tslí abhaile gur daoine breátha a bhí iontu!

Chuamar chun dinnéir le haintín liom, bhí mo mháthair agus mo dheirfiúr linn. Bhí sé deas am a chaitheamh leo.

Bhíomar ar fad ag rá go gceart dúinn teacht le chéile sa samhradh. Tá seo ráite againn cúpla uair cheana agus níor tharla faic.

Tá sé difriúil an uair seo, tá col ceathracha eile linn ag teacht abhaile ó Chicago agus táimid chun teacht le chéile ansin.

Tá sé tábhachtach bualadh le chéile taobh amuigh do shochraidí. Ní chuimhníonn éinne air seo ach ag sochraidí.

D’éinne a chaill duine le tamall tá sibh i mo phaidreacha. Duitse an ceann seo a Bhrendan!