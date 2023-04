Ní ag an CLG amháin atá ról le pobail tuaithe a láidriú

Fuair an t-imreoir óg Dillan Quirke as Tiobraid Árann bás nuair a thit sé i laige ar pháirc na himeartha agus é ag imirt dá chlub Cluain Ultaigh Ros Mór an tseachtain seo caite.

Níl aon chiall leis nuair a fhaigheann duine óg bás chomh tobann sin. Ní raibh sé ach 24 bliain d’aois agus bhí brón ar fud na tíre nuair a scaip an scéal. Leaba i measc na naomh dá anam.

Mothúchán iomlán difriúil a bhain leis an scéal faoi imreoir na Gaillimhe Shane Walsh atá ag iarraidh aistriú óna chlub Cill Choirín-Cluain Beirne i nGaillimh go Cill Mhochuda Na Crócaigh i mBaile Átha Cliath. Tá Walsh sa choláiste ansin, ag iarraidh a bheith ina mhúinteoir scoile agus tá sé ina chónaí sa chathair.

Ach an chúis go bhfuil an oiread sin daoine ag caint faoin scéal seo, agus go bhfuil na mothúcháin idir fhearg agus bhrón orthu, ná gur léiriú eile é ar na buillí a bhíonn le tógáil ag pobail bheaga tuaithe go rialta.

Le tamall, tá bancanna, oifigí poist, siopaí agus eile ag dúnadh, daoine agus jabanna ag aistriú chuig na bailte móra agus na cathracha. Níl na hacmhainní ann faoin tuath chun daoine óga a choinneáil. Níl bonneagar ceart i roinnt contaetha chun obair sa bhaile ná taisteal go coláiste go héasca ar na bóithre, bus ná ar thraein.

Ní scéal nua é seo go bhfuil imreoirí ag fágáil a gceantar féin chun dul chun na cathrach chun imirt le club eile ach níl mórán imreoirí ann cosúil le Shane Walsh. D’éirigh leis naoi gcúilín a aimsiú i gCluiche Ceannais na hÉireann le déanaí.

Is as paróiste beag i nGaillimh é, club atá ag feidhmiú sa ghrád idirmheánach agus gan dabht, is é Walsh an réalta mhór atá acu. Tá Walsh idir dhá stól – ag iarraidh an saol eile a bhlaiseadh agus b’fhéidir seans a bheith aige sa chathair mhór, áit nach n-aithneofar é chomh minic b’fhéidir. Ar an lámh eile, tá a chlub croíbhriste go bhfuil siad ag cailliúint an imreora is fearr atá acu agus tá an club ag iarraidh fanacht sa ghrád Idirmheánach.

Ní féidir aon locht a chur ar Walsh atá ag iarraidh rudaí nua ina shaol agus áit nua a thriail ar feadh tréimhse.

Ach seachas an locht a chur ar na clubanna móra, caithfidh muid féachaint ar na hacmhainní atá againn sa phobal faoin tuath agus cur leis sin chun a chinntiú go bhfuil an seans ag daoine óga fanacht sna ceantair tuaithe.

Tugann an CLG faoiseamh agus áit dúinn cibé áit a dtéann muid ach má tá muid chun a bheith dáiríre faoi dhaoine agus imreoirí a choinneáil ina bparóistí féin, caithfidh níos mó ná an CLG a bheith mar raison d’être acu chun fanacht sa cheantar.

Seo é an áit a chaithfidh an rialtas níos mó a dhéanamh.