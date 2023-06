Neart le cinntiú fós agus cluichí móra romhainn

Is é an duais mhór do na buaiteoirí ó na ceithre ghrúpa ná go bhfaighidh siad sos seachtaine. Feicfear na foirne sa dara agus triú háit ins na grúpaí ag casadh ar a chéile i gcluiche réamhbhabhta Cheathrú Ceannais na hÉireann ar an tseachtain seo chugainn.

Is buntáiste mór é sos ag an phointe seo tar éis an méid peile atá imeartha ag foirne le tamall. Tugann an briseadh deis do ghortuithe glanadh suas, níos mó ama taicticí a chur i gceart agus deis a bheith ag díriú ar thraenáil seachas a bheith ar an bhóthar.

Is iad an Clár i ngrúpa 4 an t-aon fhoireann nach féidir dul ar aghaidh sa chomórtas i mbliana. Chaill siad in aghaidh Dhún na nGall agus Mhuineacháin an tseachtain seo caite agus beidh siad ag imirt i gcoinne Dhoire Dé Sathairn.

Ba iad na cúil a rinne an difear nuair a casadh an dá fhoireann ar a chéile anuraidh i gCluiche Ceathrú Ceannais na hÉireann. D’aimsigh Doire cúig chúl an lá sin. Faoi láthair is iad Muineachán atá ar bharr an ghrúpa, le Doire agus Dún na nGall taobh thiar díobh. Tá níos mó pointí scóráilte ag Muineachán ach bheifeá ag súil go n-athróidh an scéal Dé Sathairn.

Doire atá mar rogha na n-údar le teacht fríd mar uimhir a haon sa ghrúpa ach beidh sé spéisiúil cad a tharlóidh idir Dún na nGall agus Muineachán nuair a imreoidh siad in aghaidh a chéile tráthnóna Dé Sathairn.

Ciallaíonn sé go mbeidh buaiteoir an chluiche seo ag críochnú sa dara háit, ag súil le bua a bheith ag Doire i gcoinne an Chláir. Tá cuma níos fearr ar Dhún na nGall, le hOísín Gallen an-mhaith i gcoinne Dhoire, agus tháinig Paddy McBrearty ar ais ó ghortú. Tá deacrachtaí acu sa chosaint, áfach, ag géilleadh 3-14 i gcoinne Dhoire.

Maidir le Muineachán, d’aimsigh Jack McCarron 0-9 agus bhí sé iontach i gcoinne an Chláir. Seans go dtosnóidh sé an chéad lá eile mar nach bhfuil cosaint Dhún na nGall chomh dian is a bhíonn cosaint Dhoire.

I ngrúpa 3, tá rudaí níos cóngaraí agus seans maith go mbeidh tionchar ag an difear scórála idir na foirne anseo. Is iad Ros Comáin agus Áth Cliath atá ar bharr an tábla ar thrí phointe, le Cill Dara agus Sligeach ar phointe an taoibh. Bhí Cill Dara thar a bheith díomách i gcoinne Átha Cliath i mbabhta 2, ag cailleadh 0-22 le 0-13, ach tá siad in aghaidh Ros Comáin Dé Domhnaigh.

Fear as Cill Dara Davy Burke atá mar bhainisteoir ar Ros Comáin agus níl aon rud mícheart déanta ag na Rossies in aghaidh Átha Cliath ná Shligigh go dtí seo. Is iad Ros Comáin rogha na n-údar buachaint ach caithfidh Cill Dara cinntiú nach bhfuil an bhearna ar chlár na scór ró-mhór.

Bheifeá ag súil go mbeidh an bua ag Áth Cliath ar Shligeach agus arís beidh Sligeach ag súil nach mbeidh an bhearna ró-mhór idir na foirne ag an fheadóg dheireanach ach an oiread. Cinnteoidh an difear scórála idir Sligeach agus Cill Dara cé a bheas ag dul ar aghaidh sa chomórtas nó cé a bheas ag fágáil slán leis.

Chomh maith leis sin, socróidh an scór is mó ag na buaiteoirí, ar cé a bheas ag fáil sos seachtaine nó amach ag imirt an tseachtain seo chugainn. Ba chóir go mbeadh an grúpa seo an-spéisiúil.

I ngrúpa 2, tá Gaillimh slán agus cos amháin sna babhtaí ceathrú ceannais acu ach ní fios cén t-ord a bheas sé sin. Casfaidh siad le hArd Mhacha Dé Domhnaigh agus muna gcaillfidh Gaillimh an cluiche sin, beidh siad i gCluiche Ceathrú Ceannais na hÉireann.

Níl Ard Mhacha ná Tír Eoghain slán fós. Má bhuann Tír Eoghain ar an Iarmhí, beidh siad sa dara háit agus is féidir le hArd Mhacha cáiliú ach ag brath ar thorthaí eile. Caithfidh siad an lámh in uachtar a fháil ar dtús báire ar Ghaillimh agus ag súil ansin go mbeidh an Iarmhí níos fearr ná Tír Eoghain.

Ciallaíonn sé sin go mbeidh siad fríd go dtí an Ceathrú Ceannais. Ach má bhuann Gaillimh agus Tír Eoghain mar a bheifeá ag súil leis, beidh Ard Mhacha sa tríú háit. Beidh an Iarmhí ag súil le rud éigin a aimsiú ón chluiche seo go háirithe agus chomh maith is a bhí siad i gcoinne Ard Mhacha agus na Gaillimhe.

Más féidir leo Tír Eoghain a bhualadh, tá seans acu cáiliú leis an difear ar chlár na bpointí idir na foirne uilig thar a bheith tábhachtach Dé Domhnaigh.

Is iad Maigh Eo atá cáilithe as grúpa 1 ach beidh le feiceáil ag uimhir 1 nó uimhir 2. Is é an cheist chéanna fúthu ná cá seasann siad? Bhí siad iontach i gcoinne Chiarraí ach in aghaidh Lú, bhí deacrachtaí acu déileáil le cosaint dhian. Casfaidh siad le Corcaigh a imríonn cosúil leo féin agus feicfidh muid cé chomh maith is atá siad.

Beidh Ciarraí in aghaidh Lú agus iad mar rogha na n-údar buachaint. Níl a fhios ag éinne fós cé chomh maith is atá Ciarraí mar taobh amuigh de David Clifford, níl aon duine tar éis seasamh amach. Níl an fuinneamh chomh maith agus a bheifeá ag súil leis ach is fiú a rá go bhfuil sé luath fós.

Má bhuann Maigh Eo ar Chorcaigh beidh siad ar bharr an ghrúpa, le Ciarraí sa dara háit. Mar gur bhuail Corcaigh Lú i mbabhta a 1 agus má théann na cluichí an dóigh a gceapann muid go rachaidh, beidh Corcaigh sa tríú háit.

Neart cluichí agus torthaí le plé agus gan dabht, beidh taispeántais i bhfad níos fearr ag teastáil ó na foirne uilig agus muid ag dul sa threo na laethanta cinniúnacha.