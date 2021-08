Naíscoil na Seolta buíoch as an airgead a bhronn an pobal orthu

Tá breis agus €17,000 tugtha ag an phobal do naíscoil in oirthear Bhéal Feirste a tháinig faoi bhagairt.

Bhí ar Naíscoil na Seolta a suíomh a thréigean tar éis feachtas bagartha ó dhream beag dílseoirí.

Ach dúirt lucht na naíscoile – an chéad cheann i gceantar Protastúnach – nár tharraing aon tuismitheoir amach agus gur ardú croí é an t-airgead a bhronn gnáthdhaoine orthu.

“Beidh muid ábalta níos mó uaireanta a thabhairt don dá oibrí,” a dúirt Aodán Mac Séafraigh, leaschathaoirleach choiste Naíscoil na Seolta.

“Bhí 16 pháiste againn agus d’fhan siad uilig linn. Leis an fhírinne a rá fuair muid páiste sa bhreis i ndiaidh na conspóide ach ní thig linn i láthair na huaire níos mó ná 16 a ghlacadh.”

Dúirt sé go raibh dul chun cinn déanta ag an scoil agus í ar lorg suíomh nua.

“B’fhéidir go mbeidh maolú ann de chúpla seachtain ag tá muid dóchasach go mbeidh muid oscailte an mhí seo chugainn nó píosa beag ina dhiaidh sin,” a dúirt Aodán.

Bhí ar an scoil imeacht ó cheantar an Bhrainil mar gheall ar fheachtas ina héadan ar an idirlíon ó dhaoine a bhí in aghaidh na Gaeilge.

Dúirt duine de bhunaitheoirí na naíscoile, Linda Ervine, go raibh sé deacair troid in éadán bréag agus rún. “Ní bhainfidh an dream beag atá ag iarraidh stop a chur le dul chun cinn,” a dúirt sí.