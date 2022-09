Náire ar na Giants tar éis cailliúint stairiúil

“Tá náire orainn agus níl an taispeántas sin maith go leor,” a dúirt Katherine Smith, imreoir lár páirce leis na Great Western Sydney Giants tar éis dóibh cailliúint 97-1 in aghaidh Adelaide Crows i mbabhta a cúig de AFLW.

Seo an chailliúint is mó riamh i stair an chomórtais ó bunaíodh é seacht mbliana ó shin. Tá na Giants ag athrú a stíle peile san am i láthair agus cé go bhfuair Bríd Stack agus Cora Staunton seilbh na liathróide 17 n-uaire eatarthu, ní raibh lá maith acu agus gan ach cluiche amháin buaite acu go dtí seo.

Beidh siad sa bhaile Dé Sathairn in aghaidh Carlton agus ag súil le feabhas a chur ar an taispeántas agus ar an toradh an uair sin.

Is iad Adelaide Crows agus Brisbane atá ar bharr an tábla ar 16 phointe. Bhí na Crows iontach agus, tá cuma na maitheasa orthu agus iad ar thóir a ndara craobh as a chéile.

Imreoirí ar nós Ebony Marinoff, Anne Hatchard agus an chaptaen Chelsea Randall i lár na páirce a bhí ag stiúradh na himeartha, le McKenzie Dowrick sna tosaithe ag baint tairbhe as le ceithre chúl.

Chaill na Crows a gcéad chluiche in aghaidh Melbourne, athimirt ón chluiche ceannais anuraidh, ach le ceithre chluiche buaite acu as a chéile, beidh sé thar a bheith deacair iad a stopadh arís i mbliana. Is in aghaidh Port Adelaide a bheidh siad, atá sa chúigiú háit ó íochtar an tábla.

Ó thaobh na nÉireannach de, bhí an-tionchar arís ag Vikki Wall ar North Melbourne, ag aimsiú a ceathrú cúl ina mbua 43-28 ar na Kangaroos.

Sheas a comhghleacaí as Corcaigh Erika O’Shea amach chomh maith. Beidh siad in aghaidh Sydney Dé Domhnaigh atá ar íochtar an tábla agus North Melbourne mar rogha láidir na n-údar an lámh in uachtar a fháil anseo.

Tá rudaí thar a bheith dian ar bharr an tábla le leithéidí Collingwood, Melbourne agus na Bulldogs ar na pointí céanna le Brisbane agus na Crows. Cé nár aimsigh Orla O’Dwyer cúl an uair seo, bhí sí i lár an aonaigh, ach chaill Brisbane 14-18 i gcoinne Richmond. Beidh siad ag súil le bua in aghaidh Essendon Dé Domhnaigh.

Bheifeá ag súil go mbeidh an bua ag Collingwood ar St Kilda Dé Sathairn, le Sarah Rowe ag imirt do na Magpies. Beidh Melbourne in aghaidh Freemantle le Sinéad Goldrick agus Bláithín Mackin ag iarraidh cur leis an bhua 50-8 a bhí acu i gcoinne Carlton.

Feicfear Áine Tighe – a bhfuil sé chúl aimsithe aici – Orlagh Lally agus Amy Mulholland as Ard Mhacha ar fhoireann Freemantle. Le ceithre bhabhta le dul tar éis an deiridh seachtaine seo, níl aon spás ann do bhotún anois.