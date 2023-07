Nadia: is féidir le hÚcránaigh óga an Ghaeilge a fhoghlaim

Is féidir le teifigh ón Úcráin sna ceantair Ghaeltachta Gaeilge a fhoghlaim, tá sé ráite ag an Ghaeilgeoir Úcránach Nadia Dobrianksa in alt in Seachtain inniu.

Deir Nadia, a d’fhoghlaim an Ghaeilge go líofa in 2019 agus í mar mhac léinn i mBéal Feirste agus a bhíonn faoi agallamh go rialta ar TG4 agus ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, go bhfuil sé tábhachtach do theifigh “a bheith páirteach sa phobal ina bhfuil siad ina gcónaí anois”.

Tá Nadia tar éis oibriú ar leabhar dátheangach Gaeilge-Úcráinise do pháistí óga a bheidh le foilsiú san fhómhar ag Tuismitheoirí na Gaeltachta. D’aistrigh Nadia í ón Ghaeilge go hÚcráinis.

Tá breis agus 15,000 páiste Úcránach ar scoil in Éirinn agus cuid mhór acu ag foghlaim na Gaeilge.

San alt inniu, deir Nadia: “Fiafraíodh díom uaireanta an fiú do theifigh Úcránacha sna ceantracha Gaeltachta Gaeilge a fhoghlaim. Déantar talamh slán de go bhfuil sé níos éascaí ag teifigh Béarla a labhairt.

“Ach tá freagra amháin agam: tá teifigh Úcránacha timpeall na hEorpa agus foghlaimíonn siad teangacha áitiúla i ngach áit. Níl mórán Béarla ag an gcuid is mó de na hÚcránaigh ar an gcéad dul síos, go háirithe ag daoine fásta nó daoine aosta.

“Ag an am seo nuair nach bhfuil a fhios ag Úcránaigh cad atá i ndán dóibh, tá sé tábhachtach a bheith páirteach sa phobal ina bhfuil siad ina gcónaí anois.”

Agus deir sí gur iontach an fháilte a cuireadh roimh na hÚcránaigh óga. “Tá éacht déanta ag pobal na hÉireann chun fáilte a chur roimh theifigh ón Úcráin sna ceantracha Gaeltachta, ach is léir go bhfuil a lán cabhrach ó pháistí Úcránacha agus a dtuismitheoirí le Gaeilge mar theanga phobail agus oideachais.” Chaith Nadia dhá lá “ghalánta” ag taifeadadh an leabhair – ar féidir éisteacht léi ar líne – ar Scoil Cholmáin i Maínis i nGaeltacht Chonamara, scoil a bhfuil seachtar páistí ón cheantar ag freastal uirthi agus cúigear Úcránach.

Scríobhann sí: “Bhí ionadh agus gliondar ar na páistí Úcránacha nuair a tháinig Úcráiniseoir eile (mise) isteach sa scoil chucu!

“Thaifead páistí ó Mhaínis an fuaimniú Gaeilge agus thaifead páistí ón Úcráin an fuaimniú Úcráinise.

“Tá a fhios ag an saol mór go bhfuil sé an-éasca ag páistí teanga nua a fhoghlaim. Go háirithe nuair a bhíonn siad ag foghlaim theanga phoiblí na háite ina bhfuil siad ina gcónaí.”

Tháinig Nadia go hÉirinn lena tuismitheoirí Olga agus Leonid i mí an Mhárta anuraidh agus chuir siad fúthu i gCorcaigh. D’fhan a deartháir san Úcráin le troid in aghaidh na Rúise.

Nuair a fuair Olga (62) bás i mí Iúil anuraidh, scríobh Nadia go bhfanfaidh a máthair “i dTír na nÓg go deo na ndeor”.