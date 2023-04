Na peileadóirí is fearr san Eoraip ar an stáitse

Seo an dara huair atá an comórtas á reáchtáil i Sasana. Bhí sé ann in 2005 agus ba iad an Ghearmáin a bhuaigh é. D’éirigh leis an Ísiltír an comórtas a bhaint an uair dheireanach go raibh sé ar siúl, in 2017, agus iad ag imirt sa bhaile.

Ceithre ghrúpa le ceithre fhoireann i ngach grúpa atá ann, leis an dá fhoireann is fearr ag dul ar aghaidh chuig na babhtaí ceathrú ceannais.

Cé nár éirigh le foireann na hÉireann cáiliú don chomórtas, beidh an-spéis againn sa dóigh a n-éireoidh lenár gcomharsana Sasana agus Tuaisceart Éireann sa chomórtas.

Cuirfidh Sasana chun páirce sa chéad chluiche anocht ag a 8in in aghaidh na hOstaire. Is í Sarina Wiegman atá mar chóitseálaí ar fhoireann Shasana anois, an bhean a bhí i gceannas ar fhoireann na hÍsiltíre nuair a bhuaigh siad an chraobh cúig bliana ó shin.

Thosaigh Wiegman mar chóitseálaí ar Shasana deich mí ó shin agus as an 14 chluiche a d’imir siad go dtí seo, níor chaill siad ceann, le 84 cúl aimsithe acu agus gan ach trí chúl géillte. Níl Craobh na hEorpa buaite ag Sasana riamh ach tá an-seans acu i mbliana. Coinnigh súil ar bheirt ar leith do Shasana, Ellen White agus Lauren Kemp, an t-imreoir 21 bliain d’aois a imríonn a cuid peile le Manchester City.

Cé nach bhfuil Wiegman leis an Ísiltír níos mó, tá foireann láidir acu agus réalta ina measc ar nós Vivianne Miedema, a chur peann le páipéar chun fanacht le Arsenal agus a bhfuil 92 cúl aimsithe aici in 108 cluiche idirnáisiúnta.

Seo an chéad uair a bhain Tuaisceart Éireann áit amach sa chraobhchomórtas agus gan dabht ar bith, bheadh údar gaisce ann dóibh dá dtiocfadh siad amach as an ghrúpa. Is í Rachel Furness réalt na foirne, le 38 cúl faighte aici in 84 cluiche.

Is iad Sasana, an Ísiltír, agus an tSualainn atá mar rogha na n-údar ag go leor chun an comórtas a bhaint ach ní féidir dearmad a dhéanamh ar an Iorua ná ar an Spáinn a bhfuil cuid de na himreoirí is fearr ar domhan ag imirt leo. Tá Ada Hegerberg ar ais ag imirt leis an Iorua tar éis briseadh cúig bliana agus bhí sí lárnach nuair a bhuaigh Lyon Sraith na Seaimpíní i mbliana.

Sárimeoir eile atá leo ná Caroline Graham Hansen a imríonn ar an chliathán do Barcelona. Ceann de na cluichí móra a sheasann amach faoi láthair ná an cluiche idir Sasana agus an Iorua ar an 11 Iúil.

Imríonn Alexia Putellas, an t-imreoir is fearr ar domhan faoi láthair, leis an Spáinn. Bhí an-bhliain aici in 2021 nuair a bhain sí an Ballon D’Or, Imreoir FIFA na Bliana agus Sraith na Seaimpíní le Barcelona.

Beidh an cluiche idir an Spáinn agus an Ghearmáin le feiceáil ar an 12 Iúil agus cuideoidh bua sa chluiche sin go mór leis na buaiteoirí teacht amach as Grúpa B.

Craolfar na cluichí uilig ar RTÉ 2.