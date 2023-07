‘Ná ligtear i ndearmad ár nGaeltacht a chur in airde ar bhóthar úr’

Mar gheall ar imní go ligfear i ndearmad Gaeltacht Mhúscraí a chur ar bhóthar €300 milliún, tá an comharchumann áitiúil tar éis feachtas a bhunú chun brú a chur ar na húdaráis comharthaíocht a chur in airde.

In ainneoin go raibh Comharchumann Forbartha Mhúscraí i dteagmháil leis an bhfoireann tionscnaimh atá i bhfeighil an bhóthair idir Maigh Chromtha agus Baile Bhuirne ó 2021, níl glacadh gur cheart go mbeadh a fhios ag tiománaithe go bhfuil siad ag dul thar an nGaeltacht Chorcaíoch.

Dar le bainisteoir an Chomharchumainn, Caroline Ní Nualláin, nuair a osclaíodh an chéad chuid den seachbhóthar i mí na Nollag, thug siad faoi deara nach raibh aon chomharthaíocht ag treorú daoine i dtreo Mhúscraí.

“Is é an rud a bhí uainn ná rud éigin ana-shimplí, comhartha bóthair ag fógairt ‘Gaeltacht Mhúscraí’ an treo seo,” a dúirt sí.

“Ach nuair a chonaiceamar an chomharthaíocht ag an timpeallán in aice le Maigh Chromtha, ní raibh aon tagairt ann do Ghaeltacht Mhúscraí ná fiú sráidbhaile Bhéal Átha an Ghaorthaidh.”

Tá an bóthar ag sníomh ar imeall na Gaeltachta ó oirthear Mhaigh Chromtha go dtí an taobh thiar de Bhaile Bhuirne, fad 22km. Is é an togra bóthair is mó i gContae Chorcaí le fada an lá é agus nuair a d’oscail an Tánaiste Micheál Martin an chéad chuid dó i mí na Nollag, dúirt sé go gcuideodh sé le polasaí an Rialtais forbairt a dhéanamh ar an réigiún.

Tá an Comharchumann ag iarraidh go mbeadh comharthaíocht do Ghaeltacht Mhúscraí ar an N22 cosúil leis an gcomharthaíocht atá ag Gaeltacht na Déise ar an N25, an príomhbhóthar ó Chorcaigh go dtí Port Láirge agus ar aghaidh go Loch Garman.

Dúirt bainisteoir an Chomharchumann nach bhfuil aon tagairt do shráidbhailte ar nós Chill na Martra, Chúil Aodha ná Bhéal Átha an Ghaorthaidh ann ach an oiread. “Tá sé rí-thábhachtach ar mhaithe le cúinsí turasóireachta agus beatha na Gaeltachta go mbeadh na sráidbhailte seo agus Gaeltacht Mhúscraí luaite ar na comharthaí ar an N22,” a dúirt sí.