‘Ná ligimis do chonspóid RTÉ dochar a dhéanamh do TG4’

Tá sé ráite ag Ard-Rúnaí Cheardchumann na nIriseoirí in Éirinn nár cheart moill a chur ar an bpróiseas chun leasú a dhéanamh ar an gceadúnas teilifíse mar go bhfuil leithéidí TG4 ag brath air chun go mbeadh maoiniú acu sa todhchaí.

Bhí Seamus Dooley ag caint tar éis don Aire Gaeltachta Patrick O’Donovan a rá go “bhféadfaí dearúd a dhéanamh ar leasú an chórais ceadúnais” go ceann tamaill mar gheall ar an gconspóid faoi íocaíochtaí RTÉ leis an gcraoltóir Ryan Tubridy.

“Is údar díomá nach dtuigeann an tAire O’Donovan struchtúr na craoltóireachta seirbhíse poiblí,” arsa an tArd-Rúna Dooley.

“Tá leasú de dhíth ar son RTÉ, TG4, léirithe neamhspleácha, maoiniú ar oiliúint agus rialacháin ní ar mhaithe le haghaidh gar a dhéanamh do RTÉ.”

Dúirt sé nár cheart fiosrú seachtrach in RTÉ a úsáid chun leasú níos leithne a dhéanamh ar an gcraoltóireacht seirbhíse poiblí agus nár cheart do pholaiteoirí an deis a thapú chun pionós a ghearradh ar RTÉ mar go ndéanfadh sé dochar do léiritheoirí neamhspleácha agus stáisiúin éagsúla, TG4 san áireamh.

Agus comhartha ceiste anois faoi thodhchaí RTÉ agus na hardfheidhmeannaigh le teacht os comhair dhá choiste Oireachtais an tseachtain seo, d’fhéadfadh scáth na conspóide síneadh chomh fada le TG4 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta sa mhéid is go bhfuil RTÉ i mbun sheirbhís nuachta TG4 agus is é RTÉ máthair-eagraíocht RnaG.

Dá mbeadh athrú ó bhonn ar RTÉ, faoi mar atá á thuar ag polaiteoirí agus tráchtairí, d’fhéadfadh sin cur isteach ar sholáthar nuachta agus ar chláir eile RTÉ do TG4.

Nuair a chuir Seachtain ceist ar TG4 faoin gconspóid, dúirt siad: “Ní bhaineann an méid atá tar éis titim amach in RTÉ le TG4 agus dá bharr níl aon rud le rá againn faoi.”