Na leabhair spóirt ba mhaith liom ó Dhaidí na Nollag

Is fiú súil a chaitheamh ar roinnt leabhair spóirt. Caithfidh mé a rá, ní féidir leat dul amú le leabhair spóirt. Mar is iondúil ag an am seo den bhliain, tá rogha ollmhór ann.

I measc na leabhar a bhfuil mé féin ag súil le bheith faoin chrann Nollag tá Goals in The Dark le Clare Shine, a scríobh sí le Gareth Maher. D’imir Clare Shine le hÉirinn agus fuair sí deis dul chun imeartha le foireann na hÉireann ag aois 13 bliana.

Bhí an chuma uirthi go raibh achan rud aici ach bhí sí ag déileáil le go leor fadhbanna pearsanta ag an am, ina measc fadhb óil agus fadhb drugaí, agus rinne sí iarracht lámh a chur ina bás féin.

Seo scéal thar a bheith pearsanta agus ionraic agus insíonn sí dúinn an bealach ar éirigh léi a saol a athrú thart agus spriocanna nua a leagan síos di féin.

Leabhar eile atá mé ag súil le léamh ná ceann le Roddy Collins agus Paul Howard, The Rodfather. Is carachtar mór é Roddy agus tá an oiread sin déanta aige i saol na peile.

Chaith sé tréimhse le 16 chlub mar imreoir sacair agus chaith sé geansaí an bhainisteora ag 12 chlub dhifriúla. Tá mé cinnte go bhfuil neart scéalta aige agus é sásta iad a insint dúinn ina bhealach féin.

Gan dabht, bhí am thar a bheith deacair againn le dhá bhliain anuas leis an phaindéim agus déanann leabhar Damien Lawlor After The Storm cur síos iontach ar an tréimhse sin agus an ról a bhí ag an CLG lena linn. Bhí ról lárnach ag pobal an CLG, le 20,000 ball ag cuidiú le 35,000 duine idir chomharsana agus chairde ar fud na tíre chun bia agus leigheas a sholáthar.

D’éirigh le Kellie Harrington agus Roddy Doyle leabhar spóirt na bliana a bhaint ag gradaim An Post ar na mallaibh do Kellie agus is leabhar í ina bhfeiceann muid pearsantacht, glór agus iniúchadh ar shaol Kellie.

Foghlaimeoidh muid faoin ghrá a bhí aici ó aois óg don dornálaíocht agus na deacrachtaí a bhí aici dul ag troid ar dtús mar gur chailín í.

As sin ar ndóigh, tá sí tar éis dul ó neart go neart agus í anois ina seaimpín domhanda agus Oilimpeach. Is as tuaisceart Átha Cliath í Kellie in aice le Páirc an Chrócaigh agus labhraíonn sí faoin bhóthar eile a d’fhéadfadh sí dul air sula mbéarfadh an dornálaíocht greim iomlán uirthi. Cibé spórt a bhfuil spéis agat ann, tá neart roghanna amuigh ansin. Bain sult as agus Nollaig shona!