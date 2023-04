Na fadhbanna mothúcháin nuair atá tú faoi bhrú...

Dúirt sé an méid sin in agallamh díreach tar éis an chluiche a chaill a fhoireann 5-0 in aghaidh Shasana i mbabhta cáilithe do Chraobh an Domhain.

Bhí na mothúcháin ag cur isteach air féin ag an am. Bhí díomá air faoin toradh agus an dóigh ar imir a fhoireann. Mar is eol dúinn uilig, nuair atá fearg, díomá, faitíos nó áthas orainn, thiocfaidh linn go leor rudaí a rá. In amanna, is binn béal ina thost, ach is minic a théann mothúcháin i bhfeidhm orainn go léir.

De réir na gconarthaí a bhíonn ag bainisteoirí agus imreoirí gairmiúla, caithfidh siad agallamh a dhéanamh le craoltóirí agus na meáin chumarsáide. Caithfidh tú a bheith i gceannas ar do mhothúcháin féin agus tú ag dul amach chun cainte le hiriseoirí mar tá siad ag cuartú scéil.

Mar bhainisteoir, tá tú ag iarraidh gur faoin chluiche a bheidh an scéal agus ní fút féin. Is mór an difear idir sin agus imreoirí is bainisteoirí CLG. Níl aon dualgas ar lucht an CLG teacht amach chun agallamh a dhéanamh leis na meáin chumarsáide. An chomhairle a bheadh agam d’imreoirí atá ag dul faoi agallamh sna meáin ná gan é a dhéanamh díreach i ndiaidh na feadóige deireanaí, go háirithe agus tú feargach faoi rud a tharla ar an pháirc imeartha.

Tóg d’am ionas nach mbeidh tú ag tabhairt amach agus ag clamhsán san agallamh. In amanna, áfach, deirtear an rud mícheart.

Déanann muid botúin nó ní bhíonn muid chomh deisbhéalach agus muid ag caint faoin mhéid a bhíonn ar intinn againn. Is daoine daonna muid ar fad. I gcás Kenny Shiels, ghabh sé a leithscéal faoin mhéid a dúirt sé agus is cosúil nach raibh aon rún aige na peileadóirí a mhaslú.

Is fearr an léargas a fuair muid ar an scéal ó chaptaen na foirne, Marissa Callaghan. Dúirt sí gur labhair sí ar son na foirne ar fad agus í ag rá go bhfuil siad ag seasamh lena mbainisteoir.

Ag deireadh an lae, is cuma cad a cheapann daoine taobh amuigh den champa faoi nó faoin mhéid a dúirt sé. Is iad na peileadóirí atá faoina stiúir na daoine is tábhachtaí sa chás seo.

Ach tá ceacht mór foghlamtha aige. Bí i gceannas ar do mhothúcháin féin, sula ndéarfaidh tú rud ar bith. Ceacht dúinn uilig.