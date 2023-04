Na Dubs sa treo cheart, Tír Eoghain amuigh, Gaillimh chun cinn

1. Tá deireadh le ré Thír Eoghain i gCúige Uladh i mbliana

Beidh ainm úr ar an Chorn Angla-Cheilteach tar éis bhua Dhoire ar Thír Eoghain, 1-18 le 0-10.

Seo é an chéad uair le seacht mbliana go bhfuil cluiche i gCúige Uladh buaite ag Doire. Bhí Doire iontach ach níor imir Tír Eoghain go maith agus níor ligeadh dóibh imirt ach an oiread.

Ardaíonn an taispeántas arís an fhadhb smachta atá ag Tír Eoghain, le beirt díbeartha den pháirc le cártaí dearga. Fuair Conor McKenna a dhara ceann in dhá chluiche as a chéile agus beidh le feiceáil cén t-ocras a bheidh orthu fanacht i gcomórtas na craoibhe i mbliana.

De ghnáth, feictear obair chrua, fuinneamh agus diongbháilteacht na foirne ach ní raibh sé sin le feiceáil Dé Domhnaigh ó Thír Eoghain. Drochlá nó comhartha don chuid eile den séasúr? Neosfaidh an aimsir.

2. Tá na Dubs ag dul sa threo cheart

Bhí bua thar a bheith compordach ag peileadóirí Átha Cliath ar Loch Garman san oíche Dé Sathairn, 1-24 le 0-4.

Aon duine atá fós in aghaidh Chorn Tailteann, ba chóir dóibh féachaint siar air seo. Níl a fhios againn fós cé chomh maith is atá Áth Cliath mar nár cuireadh scrúdú ceart orthu go fóill ach bhí an fuinneamh níos fearr acu.

Dúirt laoch na himeartha Brian Fenton i ndiaidh an chluiche go raibh olc orthu agus bhí sé sin le feiceáil sa taispeántas a bhí acu. D’oibrigh siad go crua agus fuair siad scóranna áille agus iad ag úsáid a gcluiche ciceála níos minicí sa dara leath go háirithe.

Sheas Con O’Callaghan amach go mór ina chéad chluiche ar ais sa gheansaí i mbliana le 1-5 agus beidh i bhfad níos mó ar eolas againn fúthu nuair a fheicfidh muid iad in aghaidh na Mí i gCluiche Leathcheannais Laighean ar an 15 Bealtaine.

3. Tá Gaillimh chun cinn ar Chill Chainnigh

An uair seo, d’éirigh leis an dalta an lámh in uachtar a fháil ar an mháistir, le Gaillimh ag tógáil na bpointí i mbabhta a trí de Chraobh Iomána Laighean.

Tá moladh mór tuillte ag Conor Cooney as an dóigh ar thóg sé an poc saor cinniúnach ag deireadh na himeartha chun an lá a thabhairt leo. Bhí go leor cainte faoin chroitheadh láimhe idir Brian Cody agus Henry Shefflin ag deireadh an chluiche ach ba é an rud a dúirt Shefflin san agallamh ina dhiaidh a d’fhan liom.

Dúirt sé nuair a bhí Conor ag seasamh chun an poc saor a thógáil go raibh sé ag smaoineamh ar a dheartháir Paul a fuair bás le déanaí.

Luaigh sé TJ Brennan, a tháinig ar an pháirc mar ionadaí, a bhí ag siúl amach le Kate Moran a bhásaigh go tragóideach tar éis timpiste i gcluiche camógaíochta.

Labhair sé go hionraic faoi agus ag deireadh an lae, ní raibh ann ach cluiche. Pointe tábhachtach a mba chóir smaoineamh faoi.