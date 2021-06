Na Cúl Camps ar ais arís ar TG4

Craolfar an clár GAA Cúl Camps don dara séasúr ar TG4 ar feadh sé seachtaine an samhradh seo, a fógraíodh an tseachtain seo.

Tosóidh an tsraith Dé Luain seo chugainn ag 7.30pm, an lá céanna a mbeidh na campaí féin ag tosú ar fud na tíre.

Beidh an tsraith ar fáil ar sheinnteoir TG4, áit a gcuirfear an filleadh ar ghníomhaíochtaí an champa ar fáil beo do gach duine sa bhaile agus thar lear.

Is í Gráinne Bleasdale a chuirfidh an tsraith i láthair. Áireofar scileanna, druileanna agus míreanna ó shaineolaí CLG i sraith na bliana seo, míreanna a mbainfidh an teaghlach ar fad sult astu, le réalta Bhaile Átha Cliath Sinéad Aherne, seaimpín camógaíochta Chorcaí Linda Collins, iománaí Phort Láirge Tadhg de Búrca agus imreoir Thiobraid Árann Séamus Kennedy. Beidh dhá theaghlach ag glacadh páirt i ngach clár agus bainfidh siad triail as a gcuid scileanna nua.

Tá páirt glactha ag 1,460,829 leanbh in GAA Cúl Camps ón mbliain 2006. D’éirigh go hiontach le Kellogg’s GAA Cúl Camps sa bhliain 2020 agus ba mhór an faoiseamh iad do bhreis agus 70,000 leanbh ar fud na tíre ó shrianta Covid-19.

Beidh deis ag clubanna duaiseanna ar fiú €25,000, €10,000 nó €5,000 iad a bhuachan.

Dúirt Sarah Ferguson, Ceannasaí Kellogg’s in Éirinn: “Tá Kellogg’s GAA Cúl Camps ina ghné lárnach de shamhradh na hÉireann agus is iontach an rud é go bhfuil an clár GAA Cúl Camps ag cur leis seo gach bliain.”