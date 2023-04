Na Cait ag iarraidh stop a chur le sodar Luimnigh

Luimneach nó Cill Chainnigh? Sin í an cheist. Tá Luimneach ag iarraidh Corn Liam Mhic Cárthaigh a bhaint den tríú bliain as a chéile agus den cheathrú huair in imeacht cúig bliana. Tá Cill Chainnigh ag iarraidh stop a chur lena sodar agus Liam a bhaint den chéad uair ó 2015.

D’éirigh leis na Cait stop a chur le Luimneach in 2019 sa bhabhta leathcheannais, cluiche a bhí drámatúil agus cuimhní cinn againn ar an bpoc saor 65 nár tugadh. Ach ní raibh faic idir na foirne agus bí ag súil arís le coimhlint den scoth.

Cá bhfuil muid mar sin? Gan dabht, chuir Gaillimh achan cheist ar Luimneach sa bhabhta leathcheannais agus bhí an t-ádh leo críochnú chun cinn le bua 0-27 le 1-21. Binse Luimnigh a chuidigh arís leis an bhua, le David Reidy ag aimsiú 0-3.

Ach nuair a bhí géarghá le cinnireacht, sheas leithéidí Kyle Hayes agus Aaron Gillane chun cinn. Fuair siad bealach fríd ach beidh le feiceáil cén tionchar a bheas ag an chluiche sin orthu.

Cuimhnigh gur theastaigh am breise in aghaidh an Chláir i gCluiche Ceannais na Mumhan. An bhfuil siad in ann dul chuig an tobar agus an tríú cluiche crua a bhaint as a chéile? An bhfuil sé iontu?

Maidir leis na Cait, dá mbeadh aon dabht faoi cé chomh hocrach is atá siad i mbliana, bhí sé rí-shoiléir ón slad a rinne siad ar an Chlár sa bhabhta leathcheannais. 2-26 le 0-20 a chríochnaigh sé. Bhí Cill Chainnigh maorga agus ní raibh tú in ann locht a fháil ar an taispeántas.

Níor éirigh le Peter Duggan ná Tony Kelly scór a fháil ón imirt agus is léir gur lá maith a bhí ann do na cosantóirí. Chun tosaigh, d’aimsigh leithéidí TJ Reid 0-10, Adrian Mullen 0-5, Martin Keoghan 1-0 agus fuair an t-imreoir óg Cian Kenny cúl chomh maith.

Bhí ar an mbainisteoir John Kiely Gearóid Hegarty, Tom Morrissey, Seamus Flanagan, Graeme Mulcahy agus Darragh O’Donovan a bhaint den pháirc agus bheifeá ag súil go mbeadh siad i bhfad níos fearr an chéad lá eile. Faigheann Hegarty agus Morrissey go leor scóranna ach is mór an imní é do Chill Chainnigh go raibh droch-chluiche acu.

Ba chóir go mbeadh siad níos fearr Dé Domhnaigh ach muna mbeidh, beidh Luimneach i dtrioblóid. Dea-scéal do Luimneach go bhfuair Cian Lynch níos mó ná 15 nóiméad in aghaidh na Gaillimhe agus d’fhill Peter Casey tar éis gortú chomh maith. An dtosnóidh siad an chéad lá eile?

Beidh pocanna saora lárnach arís ach beidh an bheirt chúl báire is fearr sa tír le feiceáil, sin iad Nickie Quaid agus Eoin Murphy. Ach beidh Cill Chainnigh ag iarraidh Declan Hannon agus Barry Nash a stopadh nuair a bheidh siad ag teacht amach leis an liathróid agus gan feallanna a ghéilleadh.

Ghortaigh Diarmuid Byrnes Gaillimh go mór le cruinneas a chuid pocanna saora.

Bhí TJ Reid chomh maith céanna lena chuid pocanna saora. Ní dóigh liom gur chuir sé aon cheann amú in aghaidh an Chláir. Beidh Luimneach ag iarraidh an liathróid ard a stopadh ag dul chuige ach beidh na Cait in aghaidh na foirne cosanta is fearr sa tír.

Ba chóir go mbeadh cluiche den scoth againn agus tá mé ag súil go mór leis na ceisteanna uilig atá againn a fheiceáil freagartha ag na foirne nuair a chaithfidh an réiteoir an sliotar isteach ag 3.30in.