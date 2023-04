Ná bac leis na meáin shóisialta, níl faic ós na páistí ach am a chaitheamh lena dtuismitheoirí

Bíonn brú ar thuismitheorí na laethanta seo agus is dócha go raibh riamh ach i slite difriúla.

Tá níos mó ceistiú fén ábhar seo le tamall, ceistiú ná raibh ann na blianta siar agus má bhí ní raibh sé poiblí.

Níor chuala mo mháthair ná m’athair riamh ag caint ar na gnéithe seo. Bhí rudaí le déanamh agus deineadh iad agus b’in deireadh an scéil.

Bhí’s acu gur tuismitheoirí maithe a bhí iontu agus ní raibh gá le héinne é sin a rá leo.

Níl aon dabht ach go gcuireann na meáin shóisialta leis seo agus gach éinne againn in ann féachaint ar dhaoine eile agus a mbíonn ar siúl acu. An fhadhb leis seo ná ní hionann na pictiúirí sin ar na meáin shóisialta agus an fíor-shaol.

Tá sé cloiste agam ó dhuine nuair a chíonn siad pictiúirí de dhaoine á dhéanamh seo, siúd agus eile go mbíonn díomá orthu mar ná bhfuil na rudaí sin ar siúl acu fhéin.

Sé fírinne an scéil ná níl an t-airgead céanna ag an nduine seo agus ní bheadh sé in ann saoire amháin a thógaint lena chlann gan bacaint le trí cinn, mar a chíonn sé ós na pictiúirí seo!

Bhíos ag rá leis an nduine seo ná fiú cac asail na pictiúirí sin agus gur leor am a chaitheamh agus a bheith ag spraoi leo agus caith uait gach aon rud eile!

Caithfidh mé a rá gur breá liom fhéin a bheith i mo thuismitheoir – ceann dos na rudaí is fearr a tharla im’ shaol – agus is dóigh liom go bhfuilim go maith aige, má deirim fhéin é!

Seo rud ná deireann muid os ard fúinn fhéin agus níl a fhios agam canathaobh. Is minicí sinn ag caitheamh anuas orainn féin fé’s na rudaí ar fad ná bíonn ar siúl againn agus na rudaí ná dtugann muid dár bpáistí.

Le bheith fírinneach níl faic ós na páistí seo ach am a chaitheamh linn agus creidim má bhíonn sé seo acu uainn, ní chuireann na gnéithe eile isteach orthu.

Sinne (na tuismitheoirí) an fhadhb mar go gcuireann muid an brú aisteach orainn féin ag iarraidh gach aon ní a thabhairt dóibh agus caithfimid stopadh!

Bhí lá breithe an fhir óig ann seachtain ó shin ach ní raibh a chóisir ann go dtí’n ndeireadh seachtaine agus bhí lá iontach againn lena chairde scoile ar fad le chéile.

Bhíos chomh sásta é a fheiscint ag spraoi lena chairde. Nuair nach bhfuil agat ach duine amháin is ‘rud mór é seo’ go bhfuil sé mar pháirt don ngrúpa.

Nuair a bhí gach aon rud déanta agus sinn tagtha abhaile ghaibh sé buíochas as an gcóisir liom fhéin agus bean an tí. Tháinig deor lem’ shúil.

Ardfhear, arsa mise leis. Is ag pointí mar seo go ndeireann tú leat fhéin go bhfuil tú ag dul sa treo ceart leis agus cheart dúinn admháil dúinn fhéin nuair a thagann na nóiméid seo.

Seo na heachtraí tábhachtachta agus ní na pictiúirí seo a bhíonn á phlástráil ag daoine ar na meáin shóisialta, mar dhea ag rá féach ar cad atá ar siúl againne!