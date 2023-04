Muintir na hÉireann an daonra is cineálta ag deonú airgid ar líne, a deir GoFundMe

Tá muintir na hÉireann áirithe ar an daonra is cineálta ar domhan den cheathrú bliain as a chéile ag an ardán tiomsaithe agus deonaithe airgid ar líne GoFundMe.

Agus tá sé ráite ag an ardán – a bhfuil úsáid bainte as ag go leor cainteoirí Gaeilge agus eagrais Ghaelacha chun spriocanna maoinithe a bhaint amach – go bhfuil an rangú seo d’Éirinn bunaithe ar an líon deontas a thugann muintir na hÉireann i gcomparáid le muintir tíortha eile.

De réir an chritéir sin, is í Gaillimh an contae is cineálta agus sna sála ar an gcontae Gaeltachta sin tá Contae Luimnigh agus Contae Chorcaí faoi seach.

Is ar an ardán céanna a chnuasaigh go leor grúpaí Éireannacha agus Gaelacha suimeanna móra airgid agus suimeanna nach raibh chomh mór céanna ach a raibh luach leo mar sin féin.

Le déanaí bhailigh deoraí ó Thír Chonaill, Gerard McFadden – atá ina chónaí in Brisbane na hAstráile – breis agus €508,000 ar son phobal an Chraoslaigh chun teacht i gcabhair ar an bpobal scriosta sa sráidbhaile sin tar éis na tubaiste ann i mí Dheireadh Fómhair.

Agus d’éirigh leis an ngrúpa ceoil Kneecap breis agus €2,500 a bhailiú chun cabhrú leo breis físeán agus rianta ceoil a thaifeadadh tar éis gur éirigh chomh maith lena gcéad fhíseán, Cearta. Tá ceithre bliana caite ó bhain Kneecap úsáid as an ardán ach chuidigh an t-ardán leo ar a mbóthar rathúil ó shin.

Dar le hOisín Mac an Bhiocaire, gníomhaí pobail i dtuaisceart Bhéal Feirste, tá GoFundMe thar a bheith úsáideach agus feiceálach.

“Tá sé an-mhaith – tá’s ag daoine cá bhfuil sé, tá sé éasca an nasc a roinnt ar na meáin shóisialta agus feiceann daoine cá bhfuil tú ar an sprioc atá agat agus go bhfuil tú ag druidim ina threo.”

Bhain Oisín úsáid as an ardán chun breis agus £8,000 a thogáil an deireadh seachtaine seo ar son banc bia i dtuaisceart Bhéal Feirste.

Dhreap sé Beann Mhadagáin sa chathair 25 uair i 40 uair an chloig – an airde chéanna le Everest. Inné bhí £8,620 (€10,000) tógtha aige.

Tógadh breis agus €1.5 milliún le dhá fheachtas ar son na hÚcráine le déanaí. Bhailigh Immediate Aid To Refugees Fleeing Ukraine beagnach €800,000 chun tacú le teifigh ag teitheadh ón Úcráin agus iad ag fáil tearmainn sa Pholainn, agus d’éirigh le feachtas le dochtúirí ón Úcráin a oibríonn in Éirinn breis agus €780,000 a bhailiú chun cóir leighis a sheoladh ar ais go dtí a dtír dhúchais agus tacú lena bpobal agus iad faoi ionsaí ag fórsaí na Rúise.

Deir GoFundMe go ndéantar deontas gach soicind ar mhaithe le cúiseanna éagsúla.