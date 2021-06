Muinín agus móiminteam – is deacair iad a bhualadh 

Den tríú bliain as a chéile, dícháilíodh seaimpíní peile Uladh, an Cabhán.

Ciallaíonn sé an bhliain seo chugainn go mbeidh siad ag feidhmiú i Roinn a Ceathair de Shraith Peile Allianz agus mar a sheasann na rialacha faoi láthair, is sa chomórtas thánaisteach, Corn Tailteann, a bheas siad ag imirt in 2022 seachas sa rás do Sam Mag Uidhir.

Thiocfadh leat a rá nach ndearna an dícháiliú ó Roinn a Dó mórán de dhifear dóibh anuraidh mar gur éirigh leo Corn an Anglo Celt a chrochadh leo. Ach cuimhnigh go raibh siad ag imirt i Roinn a hAon in 2018 agus is titim mhór dóibh é go Roinn a Ceathair.

Tá sé mar a chéile ag Tiobraid Árann. D’éirigh leo Craobh na Mumhan a bhaint den chéad uair le 85 bliain i mí na Nollag seo caite ach ní raibh sraith mhaith acu i mbliana. Bhí siad iontach díomách ina dtaispeántas in aghaidh an Longfoirt agus iad ag iarraidh dícháiliú ó Roinn a Trí a sheachaint. Chaill siad 1-13 le 0-9 agus leis sin, dícháilíodh iad go Roinn a Ceathair.

Cinnte, bhí gortuithe ag cur as go mór don dá fhoireann agus beidh daoine ag rá nár chóir mórán airde a thabhairt ar an tsraith agus na torthaí, ach ní aontaím leis sin.

I mbliana, go háirithe leis an easpa ama a bhí ag foirne réiteach do na comórtais agus an bhearna bheag ama idir deireadh na sraithe agus tús na craoibhe, tá muinín agus móiminteam an-tábhachtach.

Deirtear gur nós é a bheith ag buachaint ach is fíor a mhalairt chomh maith, is nós é cailliúint agus faoi láthair sin é an nós atá ag an Chabhán agus Tiobraid Árann.

Tá dúshlán roimh Mickey Graham agus David Power na foirne a spreagadh agus díriú ar an chraobh. Casfaidh an Cabhán le Tír Eoghain ar an 10 Iúil, leis na Tiobrádaigh amuigh an lá céanna in aghaidh bhuaiteoirí an chluiche idir an Clár nó Ciarraí. Beidh jab mór acu an séasúr a chasadh thart i mbliana go háirithe mar nach bhfuil ach seans amháin agat fanacht i gcraobh na peile.

Déan comparáid idir an dóigh gur thit an Cabhán agus Tiobraid Árann síos an dréimire agus Muineachán a dhiúltaigh glacadh leis go raibh a saol i Roinn a hAon thart. Cúig chúilín síos agus 67 bomaite caite, ní raibh rudaí ag féachaint ró-mhaith dóibh in aghaidh na Gaillimhe.

Arís, nuair a bhí cinnirí ag teastáil, sheas siad suas, le leithéidí Darren Hughes, Conor McManus agus Jack McCarron ar fheabhas.

Níor éirigh le Muineachán aon chluiche a bhaint sa tsraith i mbliana. Bhí siad gar dó ach chríochnaigh dhá chluiche ar comhscór agus chaill siad ina gcéad chluiche i gcoinne Ard Mhacha. Cuidíonn an bua seo go mór leo ó thaobh muiníne de agus a gcluiche craoibhe ag teacht in éadán Fhear Manach ar an 3 Iúil.

Muinín agus Móiminteam. Tá sé deacair iad a bhualadh.