Muineachán: níos mó ná ag déanamh a ndíchill

De réir an daonáirimh a rinneadh in 2022, tá 64,832 duine ina gcónaí i Muineachán. De réir na tuairisce céanna tá 1,458,154 duine i mBaile Átha Cliath. Codarsnacht dhochreidte ach fós tá an dá fhoireann ag an phointe chéanna agus iad ag casadh lena chéile i gcluiche leathcheannais peile na hÉireann Dé Sathairn.

Níl mórán ag tabhairt seans don Arm Farnaí ach ní mar a shíltear a bhítear. Tréith amháin is féidir a bheith ag maíomh faoi ó fhoireann Mhuineacháin ná nach stopfaidh siad ag obair go dtí an fheadóg dheireanach. Má tá Áth Cliath chun a n-áit sa bhabhta ceannais a shroichint, beidh orthu é a thuilleamh.

Deich mbliana ó shin, d’éirigh le Muineachán a gcéad chraobh Uladh a bhaint le 25 bliain agus bhí Malachy O’Rourke i gceannas. Cé go raibh Muineachán i gcluiche ceannais Uladh in 2010, bhí an fhoireann tar éis sleamhnú ó roinn a 1 sa tsraith go roinn a 3 nuair a tháinig Malachy i gcomharbacht orthu.

“Ba é muinín a chothú an dúshlán ba mhó a bhí againn ag an am,” a dúirt O’Rourke. “B’iontach an grúpa fear a bhí againn agus iad fiáin le foghlaim agus feabhsú.

“Aon rud a d’iarr muid orthu a dhéanamh nuair a thuig gach duine gur mór an buntáiste é le feabhsú, bhí gach duine an-sásta é a dhéanamh.”

Faoi stiúir Malachy, d’éirigh le Muineachán Craobh Uladh a bhaint in 2013 agus 2015 chomh maith le dul ar ais go roinn a 1, áit a bhfuil siad fós. Ba iad Dún na nGall an freasúra sna cluichí ceannais agus d’imir Michael Murphy, iar-chaptaen Dhún na nGall, sna cluichí sin.

“Rud faoi Mhuineachán ná go raibh na taicticí i gcónaí ceart acu faoi Malachy agus tá a thionchar le feiceáil ar Vinny Corey, bainisteoir Mhuineachán anois. Nuair a chaill siad inar n-aghaidh in imeacht na mblianta, ní raibh sé riamh mar gheall ar a gcuid taicticí,” a dúirt Michael.

Agus dúirt Malachy: “Bhí orainn taicticí a athrú mar tar éis gur bhuaigh Dún na nGall Craobh na hÉireann in 2012, bhí an pheil ag athrú. Ní raibh Muineachán socraithe dó sin agus bhí orainn go leor oibre a dhéanamh ar thaicticí agus stíl imeartha.

“Bhí na himreoirí breá sásta athrú mar thuig siad cad chuige go raibh muid á dhéanamh agus bhí ocras orthu. Bhí siad ag iarraidh foghlaim agus buachaint.”

Bíonn go leor ag cur síos ar chrógacht Mhuineacháin agus gurb ionann iad agus an duine beag ag troid in aghaidh an fathaigh. Ach tá níos mó ná sin i gceist, dar le Malachy.

“Tá imreoirí iontacha acu ar nós Conor McManus agus cinnte tá an-charachtar acu ach sin an rud a bhfuil tacadóirí Mhuineacháin ag súil leis. Tá traidisiúin láidir peile sa chontae, tá siad thar a bheith bródúil as an fhoireann agus an rud atá lucht leanúna Mhuineacháin ag iarraidh a fheiceáil ná go dtabharfaidh gach imreoir gach rud dá gheansaí.”

Go dtí seo, is iad an líne leathchúil – go háirithe Karl O’Connell agus Conor McCarthy – atá ag déanamh dochair agus is fiú a rá nuair nach raibh siad feiceálach sa chluiche in aghaidh Dhún na nGall, chaill Muineachán an cluiche sna grúpaí. Caithfidh tionchar mór a bheith acu ar an chluiche Dé Sathairn chomh maith le ruathar Stephen O’Hanlon chun an seans is fearr a thabhairt dóibh.

“Beidh Áth Cliath ag díriú ar an triúr sin mar is iadsan an bhagairt mhór atá ag Muineachán,” a dúirt Michael. “Tá cinneadh le déanamh ag Vinny. An dtosnóidh sé le Conor McManus nó an dtógfaidh sé isteach é? Sílim go dtógfaidh sé isteach é ach beidh le feiceáil.”

An bhfuil seans ag Muineachán? “Tá seans cinnte,” a deir Malachy. “Ar pháipéar is iad Muineachán an fhoireann atá ag feidhmiú i roinn a 1 i gcomparáid le hÁth Cliath a bhí i roinn a 2 i mbliana. Roimh an chluiche i gcoinne Mhaigh Eo, ní raibh a fhios ag aon duine cár sheas Áth Cliath agus feicfidh muid cé chomh maith is atá siad ag an deireadh seachtaine. Beidh ciceanna amach Rory Beggan, ar ndóigh, thar a bheith tábhachtach.”

Deir Michael: “Bhrúigh Áth Cliath suas ar chiceanna amach Choilm Reape as Maigh Eo sa bhabhta ceathrú ceannais agus beidh siad ag déanamh an ruda chéanna in aghaidh chiceanna amach Rory Beggan. Caithfidh Muineachán a gciceanna amach a bhuachan agus tá cluichí móra ag teastáil ó Conor, Jack McCarron agus Gary Mohan a raibh an-bhliain aige go dtí seo.”

Súnn Muineachán fuinneamh as gach duine a bheith ag rá nach mbeidh an lá leo ach gan dabht caithfidh gach rud dul i gceart dóibh. Ní féidir a rá go bhfuil siad as an áireamh ach is dúshlán é.

Ach bheadh ciall ag Áth Cliath an meas ceart a thaispeáint do Mhuineachán. Is fíor-annamh nach n-imríonn siad ar a gcumas is fearr.