Mo bhreithlá amárach, ach tá a fhios againn uilig nach bhfuil san aois ach uimhir!

Tá’s agaibh gur breá liom mo chuid oibre ach caithfidh mé a rá go raibh sé go hiontach ná raibh orm suí isteach sa charr maidin Dé Luain agus tabhairt fé.

Tháinig sórt suaimhnis chugam tráthnóna Dé Domhnaigh toisc ná raibh faic le déanamh agam an lá dár gcionn. Suaimhneas a thagann nuair a ardaítear brú uait – cé nár brú mór atá ann dul ag obair, is bloc amháin é nach bhfuil ann an tseachtain seo.

Díreach ar nós nuair a bhíos óg, nuair a chloisinn ceol Glenroe agus gan aon obair baile déanta agam bhuaileadh scaoll mé. Bhuel, tá Glenroe agus a bhaineann leis imithe an tseachtain seo!

Inniu an chéad lá de Mheitheamh, ciallaíonn sé sin gur amárach an dara lá, mo bhreithlá. Sea, bead 46 amárach.

An mbraithim 46, arsa tusa? Cad é 46 na laethanta seo? Nuair a bhíomarna óg bhí 40 agus 50 sean. Bhí 60 agus 70 ana-shean. Sa lá atá inniu ann tá duine atá 80 óg go maith i gcónaí agus is iontach an rud é sin agus gur mar seo a fhéachaimid orthu.

Beidh mo mháthair fhéin 80 an bhliain seo chugainn agus níl aon stad uirthi. Ar nós bhusanna CIE, bíonn sí ar an mbóthar gach lá.

Níl ann ach uimhir le bheith fírinneach. Ar nós mo mháthar, má fhanann tú óg id’ chroí agus id’ aigne seasfaidh sé sin leat. Bhí mo mháthairse mar seo riamh agus fonn bóthair uirthi i gcónaí agus níos mó mílte curtha in airde aici le blianta ná riamh.

Ceann dos na rudaí a bheidh ag teacht sa phost amárach ná cárta ó mo mháthair le €20 ann. Tá sí á chur seo chugam le blianta fada agus is breá liom é.

Is cuimhin liom uair agus is punt amháin a bhíodh istigh ann agus ag an am sin ba mhór an chuid é. Níl a fhios agam cathain a chuaigh sé ó phunt amháin go €20, áit éigin sa lár b’fhéidir.

Ní mór na cuimhní atá agam ar Dhainín Dan, m’athair críonna, ach is cuimhin liom é ag tabhairt punt dom dom’ bhreithlá. Bhí sé istigh ina lámh aige agus bhí orm dul isteach ag triall air. Bhí lámha chomh mór aige go mbeadh sé id’ cheann gan bacaint le do lámh a chur isteach ann.

Ní cuimhin liom ach an oiread aon chóisir mhór a bheith agam, ach muintir an bhaile agus cara nó dhó ón scoil a bheith sa tig do chíste is Coke, is b’in an chóisir.

Ní raibh aon phreabchaisleáin ná aon rud mar sin againn, ach liathróid caide agus sinn ag lascáil an cac as a chéile. Is cuimhin liom bliain eile nuair a fuaireas liathróid nua caide. Bhí daoine in éad liom. Bhí an liathróid agam go ceann deich mbliana. Thugas aire don gcaid sin fé mar a thugfá aire do pheata!

Cad atá uaim na laethanta seo? Cóisir? Bronntanas? Níl faic uaim ach gach duine a bheith slán agus a bheith socair ionainn fhéin agus sásta.

Is dóigh liom go raibh daoine míshocair le dhá bhliain anuas agus is dóigh liom go bhfuil san ag imeacht anois agus is maith san.

Sin ceann dos na cuspóirí atá agam an samhradh seo: an ‘tsocracht’ sin a fháil agus a choimeád. Bronntanas dom fhéin.

An mbeidh oíche mhór agam don 46ú? B’fhéidir gur lá mór a bheidh ann nuair a bhead 50!