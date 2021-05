Mná tí Gaeltachta ag iarraidh iomlán a gcuid airgid i mbliana

Tá mná tí na Gaeltachta ag iarraidh ar an rialtas iomlán an airgid a chaill siad i mbliana a thabhairt dóibh.

Agus dúradh fosta go bhfuil baol ann go n-éireoidh mná tí as ar fad mar gheall ar dhá bliain gan scoláirí.

Tá an tAire Gaeltachta Jack Chambers i mbun idirbheartaíocht le mná tí ar fud na tíre faoi chúnamh a thabhairt dóibh. Meastar gur chaill na Gaeltachtaí €100 milliún mar gur druideadh na cúrsaí den dara bliain as a chéile mar gheall ar Covid-19.

Glacadh an cinneadh cursaí 2021 a chur ar ceal an mhí seo, agus deir mná tí go raibh infheistíocht déanta acu ag ullmhú do na scoláirí.

Dúirt Angela Uí Ghrífín go raibh siad ag impí ar an Aire an luach iomlán a fhaigheann siad ón Roinn – €10 in aghaidh an lae ar gach scoláire – a bhronnadh orthu i mbliana. Anuraidh tugadh €4 dóibh mar chúiteamh.

“Bhraitheamar fiú amháin anuraidh nach raibh a dhóthain tugtha dúinn. Agus cuireadh in iúl ag an gcruinniú nach raibh na mná tí sásta leis an méid a thugadar dúinn. Gan dabht bhíomar buíoch as cúpla punt a fháil ach seo an dara bliain nach bhfuil gnó á reáchtáil againn agus aon ghnó eile, tá airgead faighte acu leis an ghéarchéim seo,” a dúirt sí le Raidió na Gaeltachta inné.

“Bheinn ag rá leis an Roinn an €10 a thabhairt do na mná tí i mbliana.

“Ba cheart go dtabharfaí dúinn é mar i ndeireadh an lae muna bhfuil muid ar an bhfód ar an bhliain seo chugainn ní bheidh cúrsaí samhraidh ann.”

Agus dúirt an comhairleoir Micheál Choilm Mac Giolla Easbuig go raibh an baol ann go bhfuil mná tí – cuid acu a choinnigh scoláirí le blianta fada anuas – ag iarraidh éirí as anois.

“Sin an eagla atá amuigh ansin.

“Muna bhfuil na mná tí ann, titfidh gach rud,” a dúirt sé.

Freastalaíonn 23,000 scoláire ar 60 coláiste samhraidh gach bliain.