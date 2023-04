‘Míonna’ sula mbeidh bord nua ceaptha ag Údarás na Gaeltachta

In ainneoin go bhfuil deireadh tagtha le tréimhse oifigiúil Bhord Údarás na Gaeltachta tar éis a gcruinnithe dheireanaigh an tseachtain seo caite, níl tús curtha leis an gcomórtas chun bord nua a aimsiú go fóill, a dearbhaíodh an tseachtain seo.

Mar fhreagra ar fhiosrú ó Seachtain, dhearbhaigh urlabhraí na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán go mbeadh comórtas poiblí á fhógairt chun comhaltaí nua a cheapadh “gan mhoill”.

Tá Seirbhís na gCeapachán Poiblí ag riaradh an chomórtais chun comhaltaí nua a cheapadh faoi mar a riarann siad comórtais iomaíocha chun comhaltaí a cheapadh ar bhoird stáit eile.

Is cinnte, áfach, go nglacfaidh sé roinnt míonna chun an comórtas, nach bhfuil fógartha go fóill, a reáchtáil.

Tar éis do Sheirbhís na gCeapachán Poiblí a moltaí a chur faoi bhráid an Aire, tá ar an Aire cinneadh a dhéanamh agus faomhadh an rialtais a fháil. Go minic is próiséas fadálach é sin. “Tá an socrú sealadach seo pléite ag oifigigh na Roinne le feidhmeannaigh an Údaráis agus táthar sásta nach gcruthaíonn sé aon deacracht nach féidir a shárú do cheachtar den dá eagraíocht,” a dúirt urlabhraí na Roinne le Seachtain.

Bhí a gcruinniú deireanach ag an mBord faoi chathaoirleacht Anna Ní Ghallchóir agus ceadaíodh deontais sa bhreis ar €7m d’eagrais forbartha pobail agus eagrais ar nós Ealaín na Gaeltachta agus Muintearas.

Agus í ag labhairt ar Raidió na Gaeltachta, dúirt Anna Ní Ghallchóir go raibh go leor athruithe tar éis tarlú ón am ar tháinig sí ar Bhord an Údaráis mar go raibh an t-eagras agus, go deimhin, an tír, in ísle brí nuair a ceapadh ina Cathaoirleach ar an Údarás í i bhfómhar 2012.

“Bhí an buiséad gearrtha siar go dtí an cnámh,” a dúirt sí. “Athrú mór a tháinig ná de réir a chéile... méadú mór ar an mbuiséad.”

Thagair sí freisin don phróiseas pleanála teanga atá faoi sheol anois ach nach raibh tús curtha leis an uair úd agus go raibh méadú tagtha freisin ar fhostaíocht sa Ghaeltacht.