Mic léinn á spreagadh le bheith ag gníomhú ar son na teanga

Agus torthaí na hArdteistiméireachta le fógairt Dé hAoine, tá scéim nua beartaithe ag Conradh na Gaeilge chun deis a thabhairt do scoláirí tríú leibhéal le bheith ina ngníomhaithe teanga le linn a saoil ollscoile.

Ós rud é go bhfuil go leor bainte amach ag glúin na mac agus na n-iníonacha léinn le blianta beaga anuas – dul chun cinn An Dream Dearg go mór san áireamh – tá dóchas ag an gConradh glúine nua gníomhaithe a spreagadh agus a chur faoi oiliúint.

An tseachtain seo caite, bhain Conradh na Gaeilge ó thuaidh bua mór amach san Ard-Chúirt nuair a d’éirigh le cás dlí a ghlac siad in éadan an rialtais faoin teip Straitéis Forbartha don Ghaeilge a chur i bhfeidhm.

Gníomhaí Gaeilge is ainm don scéim nua atá curtha ar bun ag Conradh na Gaeilge i gcomhar le hAontas na Mac Léinn in Éirinn agus leis an Údarás um Ard-Oideachas, scéim ina mbeidh mic léinn in Éirinn ag úsáid na Gaeilge go rialta agus go bródúil.

Tá an scéim nua ag fáil tacaíocht ón Údarás um Ard-Oideachas trí mhaoiniú €150,000 a bhronnfar thar imeacht trí bliana.

D’fháiltigh an tAire Oideachais Tríú Leibhéal, Simon Harris, agus Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Paula Melvin, roimh an scéim nua a fógraíodh ag an deireadh seachtaine.

“Is céim an-dearfach í seo atá á stiúradh ag ár gceannairí oideachais agus mac léinn,” arsa an tAire Harris. “D’aimsigh mé grá nua don teanga le déanaí agus táim ag tabhairt faoi thuras nua chun an Ghaeilge a fhoghlaim.

“Creidim go bhfuil dualgas orthu siúd atá i bpoist cheannaireachta a bheith ina gcaomhnóirí ar ár dteanga náisiúnta.”

Dar le Paula Melvin, tá an Conradh ag súil leis an deis an dea-scéal faoin scéim nua seo a scaipeadh i measc scoláirí na chéad bhliana nuair a thosóidh léachtaí agus cúrsaí tríú leibhéal go luath.

“Táimid ar bís chun an scéim nua meantóireachta, oiliúna agus dámhachtainí Gníomhaí Gaeilge a fhorbairt i gcoláistí tríú leibhéal i gcomhar le hAontas na Mac Léinn.”