Mheall Inis Oírr mo chroí agus is fiú go mór cuairt a chur air

Mheall Inis Oírr mo chroí go hiomlán anuraidh nuair a chaith mé seachtain ann don chlár An Cósta Thiar – oileán atá cosúil le hoileán sa Mheánmhuir in aimsir bhreá!

Tá béim mhór anseo, mar atá ar an dá oileán Árann eile, ar an cheardaíocht – cniotáil, ábhar adhmadóireachta, seodraí – tchífidh sibh na stainníní ag teacht aníos ón ché daoibh.

Tá brú Radharc na Mara gar don ché, South Aran House, Tigh Ruairí, Óstán Inis Oírr agus neart tithe leapa agus bricfeasta ann. In aice an aerstráice tá láthair do phubaill Rua Camping – agus pubaill réamhfheistithe acu do ghrúpaí.

Meallann an trá ag barr na cé na sluaite agus tá sé sábháilte le bheith ag snámh ann, nó tá Trá Pholl na gCaorach ann fosta. Bhí Áith Allais déanta i ­seanfheithiclí ag feidhmiú an samhradh seo.

Thig rothar a fháil ar cíos ag Rothaí Inis Oírr ag ceann na céi, bíonn go leor de na beithigh agus carranna ar fáil agus fiú ceann mór do ghrúpaí, an Wanderly Wagon!

Bíonn taispeántais ealaíne, drámaíochta agus oícheanta ceoil go rialta in Áras Éanna, ionad atá faoi stiúir Dhara McGee. Tá taispeántas de sheanghrianghrafanna ó Oileáin Árann ann go deireadh mhí Mheán Fómhair agus siopa beag ag díol ceardaíocht áitiúil, ina measc crosanna Bríde an oileáin agus fíodóireacht.

Siúlaigí suas an mhalaí go Caisleáin Uí Bhriain, agus ar an bhealach buailigí isteach go Caifé an Chaisleáin.

Bíonn tóir ar Theach an Tae ar an oileán, tá an Seaweed Café ann, sceallóga agus iasc úr as Chipper na Céibhe, nó bia gasta agus crepes as an Churrach. Mholfainn go hard an rogha bia mara le radharc ar an fharraige agus pionta deas i ngarraí Tigh Ned, bíonn ceapairí blasta Tigh Ruairí agus is deacair na roghanna éisc agus bia farraige san Óstán a bhualadh!

Tá ceol traidisiúnta le cluinstin i rith an tsamhraidh sna tábhairní, le seisiúin faoin aer má tá oíche dheas ann, agus seans go bhfaigheadh sibh cuireadh ag tine chnámh ina dhiaidh!

Foghlaimeoidh sibh faoi sheanchas an oileáin ag Teampall Chaomháin agus thig libh iarracht a dhéanamh dhul fríd an fhuinneog os cionn na haltóra – má éiríonn leat gheobhaidh tú isteach sna flaithis (ceapadh mise ann!) agus thig cuairt a thabhairt ar Thobar Éanna.

Ar an taobh thoir d’Inis Oírr, tá an Plassey, long a cuireadh ar na creagacha le linn stoirme sna 60idí – agus le feiceáil i gclár Father Ted! Glacann an turas ar rothar anseo thart ar leathuair an chloig, agus bíonn veain le sóláistí lonnaithe ar an láthair go rialta. Tá teach solais an oileáin in aice láimhe, ach ní bhíonn sin ar oscailt don phobal, cé go bhfaighidh sibh grianghrafanna deasa de ón gheafta.

Do lucht ceamara, tá an t-oileán ar fad ag cur thar maoil le plandaí dúchasacha agus éanacha dúchasacha.

Sna seachtainí atá le teacht, tugfaidh muid cuairt ar an dá Oileán Árainn eile – Inis Mór agus Inis Meáin