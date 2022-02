Meon Chorcaí faoi bhrú in aghaidh Átha Cliath

An Mhí anuraidh – ach tá súil ag Corcaigh agus Áth Cliath ar an Chraobh i mbliana

Cuireadh tús leis an tSraith Peile Lidl an tseachtain seo caite agus gan dabht is iad an Mhí, atá mar sheaimpíní Uile-Éireann, Corcaigh agus Áth Cliath atá i measc rogha na n-údar ní hamháin don tsraith a bhaint ach an chraobh fosta.

Sílim go mbeidh an Mhí ag iarraidh leanúint ar aghaidh agus tógáil ar na buanna ó anuraidh agus Sraith Roinn 1 a chrochadh leo. Is iad Áth Cliath seaimpíní na sraithe ach is ar dhoimhneacht painéil a bheas Mick Bohan ag díriú agus beidh Shane Ronayne ag iarraidh imreoirí óga a lorg le meon agus muinín Chorcaí a láidriú.

Thóg an Mhí na pointí in aghaidh Chorcaí san Uaimh i mbabhta 1. Thug bainisteoir úr Chorcaí Shane Ronayne sos do na himreoirí ó Mhainistir na Móna a chaill Cluiche Ceannais na gClub ar na mallaibh, foireann a bhí sé ag bainistiú. Mar sin bhí go leor in easnamh don chluiche sin.

Foireann láidir a bhí ag an Mhí le 12 imreoir a bhuaigh bonn sinsear Uile-Éireann ag toiseacht, le Vikki Wall, imreoir na bliana, ar an bhinse. Turas as baile atá ag an Mhí Dé Domhnaigh ach ba chóir go bhfaigheadh siad na pointí as baile in aghaidh Phort Láirge.

Is í an choimhlint idir Áth Cliath agus Corcaigh i bPáirc an Chrócaigh san oíche Dé Sathairn cluiche mór an deiridh seachtaine. Tá sé luath sa séasúr le himreoirí fós le teacht ar ais ag an dá fhoireann agus silím go mbeidh bua thar a bheith tábhachtach do Chorcaigh ó thaobh na síceolaíochta de.

Níl Corcaigh tar éis an lámh in uachtar a fháil ar Áth Cliath sna cluichí móra le cúpla bliain. Anuraidh i gcluiche leathcheannais na hÉireann, bhí Corcaigh seacht gcúilín chun tosaigh ar an Mhí agus 55 bomaite ar an chlog. Ansin thit siad go hiomlán as a chéile.

Tá sé ríthábhachtach go bhfaigheadh Shane Ronayne taispeántas ar feadh seasca nóiméad agus go mbeadh Corcaigh iomaíoch le hÁth Cliath. Inseoidh an cluiche go leor dúinn faoi mheon Chorcaí. Chuir Mick Bohan foireann nua chun páirce in aghaidh Phort Láirge an tseachtain seo caite, le cúigear a thosaigh an cluiche ceannais a chaill siad ag tosnú. Ar ais arís i mbliana, tá Lyndsey Davey a bhfuil taithí na mblianta aici agus níl aon rud ráite ag Sinéad Aherne faoina todhchaí. D’éirigh léi Craobh Idirmheánach na gClub a bhaint le Naomh Sylvesters le déanaí agus nach iontach an comhoibriú a bheas ann arís idir í féin agus Hannah Tyrrell má bhíonn sí ar ais arís ag imirt i ngeansaí gorm?

Thug Mick seans do Jess Tobin agus Kate McDaid geansaí Átha Cliath a chur orthu den chéad uair in aghaidh na nDéise.

Beidh le feiceáil cén choimhlint a fheicfidh muid idir an dá fhoireann seo chomh luath sa bhliain ach má tá aon rud foghlamtha againn ón stair, ní bhíonn mórán riamh eatarthu.