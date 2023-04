Melvin: is féidir leis an Ghaeilge pobal uile na hÉireann a aontú

Thug Uachtarán Chonradh na Gaeilge rabhadh do pholaiteoirí gan an Ghaeilge a fhágáil ar leataobh ar mhaithe le haontachtaithe a mhealladh i dtreo na hÉireann aontaithe.

Bhí Paula Melvin ag caint le linn mhórchomhdháil Thodhchaí na hÉireann i mBaile Átha Cliath ag an deireadh seachtaine, ócáid ag a labhair an Tánaiste Leo Varadkar agus Jim Callaghan ó Fhianna Fáil ón ardán freisin.

Ar ócáid eile, thug an Tánaiste le fios go bhféadfaí teideal a oifige féin agus oifig an Taoisigh a athrú i measc dornán beartas a mbeadh mealladh na n-aontachtaithe mar sprioc acu.

Bhí moltaí eile aige ar nós amhrán náisiúnta nua a roghnú seachas Amhrán na bhFiann, mar shampla.

Ach thug Uachtarán an Chonartha le fios gur uirlis athmhuintearais í an Ghaeilge.

Dúirt sí: “Níor cheart amharc ar an nGaeilge mar rud ar féidir a íobairt agus sinn ag plé Éire aontaithe, fé mar atá déanta ag roinnt polaiteoirí.”

Fuair sí bualadh bos ó sciar suntasach den slua agus seo ráite aici: “Ba cheart amharc uirthi mar uirlis athmhuintearais agus mar acmhainn ar leith chun an tír a fhorbairt agus a fhás.”

Agus í ag labhairt le Seachtain tar éis na hócáide, dúirt sí: “Tá dualgas orainn go léir an Ghaeilge a chur i lár na díospóireachta agus í a chosaint orthu-san a thapódh an deis sa phlé chun an teanga a imeallú.

“Ní mór go mbeadh cainteoirí Gaeilge i lár an phlé mar caithfimid a chinntiú go mbeidh riachtanaisí na teanga agus na bpobal Gaeltachta i lár an phlé.”

Ba é seo an ócáid ba mhó ag Todhchaí na hÉireann go dtí seo agus tuairim agus 5,000 sa lucht féachana ag Ionad Airéine 3.

Tuigtear go bhfuil plean ann chun ócáid Ireland’s Future a reáchtáil i nGaeltacht Mhúscraí san athbhliain.