Mealladh daoine óga ‘an dúshlán mór roimh Raidió na Gaeltachta’ agus é ag ceiliúradh 50 bliain ar an bhfód

Glúin nua de lucht éisteachta a mhealladh an dúshlán mór atá roimh RTÉ Raidió na Gaeltachta agus é ag ceiliúradh 50 bliain ar an bhfód, a dúirt ceannasaí an stáisiúin.

Beidh ceolchoirm mhór i gConamara – an ócáid is mó riamh dá leithéid ag an stáisiún – Dé Sathairn chun ceiliúradh a dhéanamh ar an lá a bunaíodh é, an 2 Aibreán 1972.

Beidh plúr na gceoltóirí, amhránaithe agus oirfidigh eile ar an ardán i gceolchoirm a bheidh os comhair lucht féachana i stiúideo Telegael lámh le ceanncheathrú TG4, agus ina dteannta beidh Ceolfhoireann RTÉ.

Dúirt Ceannasaí RnaG Gearóid Mac Donncha go léireodh an cheolchoirm an ceangal láidir idir pobal na Gaeltachta agus an raidió.

“Siad an pobal croílár na seirbhíse seo, rud ar bith atáimid ag déanamh, is mar gheall go bhfuil an pobal ag iarraidh sin.”

Dar leis gur dúshlán mór roimh an stáisiún é glúin óg éisteoirí a mhealladh sna blianta amach romhainn.

Dúirt sé go raibh faisnéis shuimiúil tagtha chun solais a léiríonn go dtuigeann an ghlúin óg gur ann do RTÉ RnaG.

“Mar shampla, an clúdach spóirt atá againn, an ceol traidisiúnta, cláracha ar nós Bladhaire, tá Anocht FM againn agus tá Rí-Rá againn le Raidió Rí-Rá – bíodh is nach bhfuilimid ag leagadh amach cláracha ar leith do dhaoine óga, tá roinnt mhaith acu ann agus tuigeann siad céard a dhéanaimid.”

Maidir le ceist faoi stáisiún dírithe ar an aos óg, nó ceist ‘2FM na Gaeilge’ mar a thugtaí air nuair a tarraingíodh anuas ar dtús é breis agus scór blianta ó shin, tá Gearóid den tuairim go bhfuil iliomad bealaí anois ag daoine óga le teacht ar a rogha ceoil agus ábhair agus nach gá go mbeadh an raidió ar bharr an liosta sin nuair atá ardáin ar nós Spotify agus podchraoltaí san áireamh.