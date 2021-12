Max agus Lewis ag dul go dtí an rás deireanach

Abú Daibí tá muid ag teacht! Fiú muna bhfuil spéis dá laghad agat i Formula 1, faoi dheireadh, tá comórtas againn.

Agus níos fearr ná sin arís, rachaidh sé go snaidhm an rópa sa rás deireanach ag an deireadh seachtaine. Is ar na pointí céanna ar bharr an tábla atá Lewis Hamilton (Mercedes) a bhfuil an comórtas buaite aige seacht n-uaire agus Max Verstappen (Red Bull).

Cibé duine a chríochnóidh chun cinn in Abú Daibí, beidh comórtas na bliana buaite aige. Tá píosa ann ó bhí an oiread sin sceitimíní agus mistéir ar an lá deireanach den chomórtas seo.

Ní maith leis an bheirt seo a chéile ar an raon agus bhí go leor conspóide agus ábhar cainte i ndiaidh an rása san Araib Shádach an deireadh seachtaine seo caite. Rás drámatúil a bhí ann le stad curtha ar an rás faoi dhó. Bhuaigh Hamilton, cé gur bhuail sé faoi charr Verstappen.

Ordaíodh do Red Bull agus Verstappen an buntáiste a bhí acu chun tosaigh a ghéilleadh do Hamilton agus é a ligean thairis mar gheall gur bhrúigh Verstappen Hamilton ón traic le 13 chuaird den raon le déanamh.

Ba léir nach raibh sé sásta faoi. Thóg sé píosa ar Verstappen éisteacht leis an ordú sin agus nuair a rinne sé é, déanadh dochar do charr Hamilton nuair a bhuail sé faoi charr Verstappen a bhí ag moilliú.

Dúirt Verstappen ina dhiaidh nár thuig sé cad chuige nach ndeachaigh Hamilton thairis agus chuir Hamilton an cheist, cad chuige gur bhrúigh sé ar na coscáin.

Ciallaíonn sé anois go dtiocfaidh deireadh leis an séasúr is drámatúla le fada i Formula 1 Dé Domhnaigh.

Ó thaobh Lewis Hamilton de, tá seans aige cur leis an stair a bhaineann leis sa spórt. Má bhuann sé, beidh ocht gcomórtas buaite aige, rud nach bhfuil déanta ag aon duine fós i stair an chomórtais.

Faoi láthair, tá sé ar comhchéim le Michael Schumacher agus é ag iarraidh a chúigiú comórtas Formula 1 a bhaint as a chéile. Níl an comórtas buaite riamh ag Verstappen agus má éiríonn leis, ciallaíonn sé go mbeidh ainm nua ar an chorn, rud nár tharla le píosa.

Tá sé thar a bheith doiligh a thuar cé a thiocfaidh amach chun cinn nó fiú cad a tharlóidh.

Nach bhfuil sé iontach gur féidir linn é sin a rá? Bainigí sult as.